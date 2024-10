Vezetésoktató: ne csak orvos döntsön az idősek jogosítványáról

Északon, északkeleten is szakadozik, csökken a felhőzet, így ezt követően ott is, mint másutt a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Legkésőbb kora délutánra mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik, majd délután mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 21 fok között alakul, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront hatása érződik, ami sokak számára okozhat kellemetlenséget.