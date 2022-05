Ukrajnai háború: egészségügyi létesítményekre támadtak

Eddig mintegy kétszáz csapást mértek egészségügyi létesítményekre az ukrajnai háborúban - közölte Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója szombaton Kijevben. Az értesüléseket továbbítják az illetékeseknek, hogy tisztázzák, háborús bűncselekményekről van-e szó. A vészhelyzeti igazgató sajtótájékoztatóján aláhúzta: a háborús felek kötelesek kerülni az egészségügyi létesítmények elleni támadásokat.

Több száz kórház rongálódott meg a harcokban

Mike Ryan a WHO főigazgatójával, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal együtt utazott előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe. A főigazgató hangsúlyozta: a WHO az ukránok oldalán áll. Egyúttal felszólította Oroszországot, hogy vessen véget a háborúnak. Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter szombaton azt mondta: tíz orvos meghalt és további negyven megsebesült a harcokban. "Több mint negyven kórház romba dőlt, és nem lehet őket újjáépíteni. Körülbelül ötszáz kórház megrongálódott, és használhatatlanná vált" - idézte az Ukrinform hírügynökség a minisztert.

Az áldozatok számát egyelőre megbecsülni is nehéz. Fotó: Getty Images

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta: az orosz erők közel négyszáz egészségügyi létesítményt pusztítottak el vagy rongáltak meg Ukrajnában a háború február 24-i kezdete óta. Oroszország eddig következetesen tagadta a háborús bűncselekményekre vonatkozó vádakat, és jelezte: nem támad civil célpontokat.