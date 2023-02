Újabb két magyar mentőcsapat ért Törökországba, már 21 túlélőt kimentettek

A február hatodikán Törökországot, Ciprust, Jordániát, Libanont, Szíriát, Irakot, Grúziát és Örményországot is érintő 7,5-ös erősségű földrengés túlélői után egyre több magyar csapat kutat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Életjel Mentőcsoport munkatársai mellett mostanra a Református Szeretetszolgálat, illetve a Katolikus Karitász felkérésére és támogatásával a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet szakemberei is a helyszínen vannak. A hét magyar mentőcsapattal így már 156 magyar szakember vesz részt a túlélők felkutatásában, munkájukat 28 kutya segíti.

Megsemmisült épületek maradványai a földrengés sújtotta dél-törökországi Hatay tartomány székhelyén, Antakyában. Fotó: MTI

Most is folyamatban van több olyan mentés, ahol a keresőkutyák túlélőt jeleztek. Sok esetben a romok mennyisége és mérete miatt ez a munka komplex feladat, és hosszú időt vesz igénybe, de reméljük, hogy további túlélőkre is bukkannak a magyar mentőcsapatok – tudatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kitért arra is, hogy az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének hallgatói és tanárai is önkéntes tolmácsolási szolgálatot ajánlottak fel, ami rendkívül fontos a mentési munkálatok sikeres koordinálához. A miniszter kiemelte, hogy a Kisvárda és a Ferencváros Törökországban edzőtáborozó labdarúgói jól vannak, ahogyan az a tizennyolc magyar állampolgár is, aki a katasztrófa sújtotta területeken tartózkodott.

