Torkán akadt a falat, megfulladt a népszerű influenszer

Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy fiatal New York-i influenszer, a közösségi médiában Killadamente néven ismert Carol Acosta. A húga tájékoztatása szerint egy falat mehetett félre a családi vacsora közben, és már nem tudták megmenteni az életét – tudatta a The Sun.

Carol Acosta, Killadamente. Fotó: Youtube

A 27 éves influenszert már gyerekkora óta rendszeresen piszkálták a testsúlya miatt, ő azonban nem omlott össze, sőt a testpozitív gondolkodás népszerűsítésének egyik élharcosává vált. Vicces videóit 6,7 millió ember követte az Instagramon. Az elfogadás jegyében egy Me Amo y No Me Importa – azaz Szeretem magam és nem érdekel – című dalt is kiadott néhány évvel ezelőtt.

A tragédiát fokozza, hogy a január 3-án elhunyt influenszer – aki a kétéves Reina és a tizenegy hónapos Legend édesanyja volt – nyáron jelentette be, hogy harmadszor is babát vár.