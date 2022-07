Tönkremehetnek a gyógyszereink nyáron

A gyógyszerek dobozán feltüntetett információk és a minden gyógyszerkészítmény dobozában megtalálható betegtájékoztató arról is informálja a beteget, hogy egy-egy készítményt milyen körülmények között kell tárolni, és meddig lehet felhasználni. A felhasználhatóság ideje (gyakran Felh.:/Exp. rövidítés után a dobozon) mindig a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai, azaz a gyógyszercégek csak az előírt tárolási körülmények mellett, a felhasználhatósági időn belül vállalnak garanciát termékeik minőségéért.

Fontos, hogy a betegek a gyógyszereiket mindig az eredeti dobozban tartsák, így szükség esetén azonnal „kéznél van” a tárolás körülményeit is tartalmazó betegtájékoztató. A gyógyszerek szavatosságát a tárolási körülmények is meghatározzák, ezért mindig el kell olvasni és be kell tartani a betegtájékoztatóban olvasható tárolási előírásokat. A gyógyszerek hatályos kísérőiratai – azaz az alkalmazási előírás, a betegtájékoztató és a címkeszöveg – az OGYÉI honlapján megtalálható gyógyszeradatbázisból elérhetőek.

A gyógyszereket nem mindig tudjuk úgy tárolni otthon, mint a patikában teszik, de törekedni kell rá.

Tárolási hőmérséklet, tárolási hely

Alapvető szabály, hogy hőség idején semmilyen gyógyszert nem szabad például az ablakban tartani, de ne felejtsük autóban vagy direkt napfénynek kitett helyen sem a gyógyszereket. A hő hatására ugyanis megváltozhatnak a gyógyszerek tulajdonságai, módosulhat a hatóanyag és a segédanyagok stabilitása, kérdésessé válhat az alkalmazhatóság.

Tárolás szobahőmérsékleten (25-30°C). Ez olyan készítményekre vonatkozhat, amelyek a gyógyszerminőséget monitorozó vizsgálatok során rövidebb ideig magasabb hőmérsékleten is stabilnak bizonyultak. Ilyenkor nincs feltüntetve különleges tárolási utasítás, nem kell különösen óvatosnak lenni.

Tárolás hűtőszekrényben (2-8°C). Hűtőben csak akkor tárolható gyógyszer, ha ezt a gyógyszer dobozában lévő betegtájékoztató nem tiltja. Ha a hőmérséklet túl alacsony, a készítmény állaga, minősége visszafordíthatatlanul megváltozhat, egyes injekciók például kifagyhatnak, átkristályosodhatnak. Ugyanez vonatkozik a fagyasztóban tárolásra is. Fagyasztóban kizárólag az a gyógyszer tárolható, amelynek dobozán ezt jelzik.

Tárolás gyermekektől elzárt helyen. A hőmérséklettől független, fontos szempont, hogy gyerekek nem férjenek hozzá a gyógyszerekhez. Célszerű zárható gyógyszeres szekrényt tartani a lakás hűvös, száraz, napfénymentes részén, gyerekek számára nem hozzáférhető módon. Ha nincs zárható szekrény, gondoskodjunk akkor is arról, hogy a tabletták, szirupok stb. ne legyenek hozzáférhetőek a gyermekek számára. Nem szabad, hogy gyermekek akár tévedésből, akár egyszerű kíváncsiság miatt bevegyenek számukra érdekes tablettákat, igyanak a gyógyszeres szirupból.

Különleges gyógyszerformák tárolása

Tartályos inhalátorok: legfeljebb 30°C-on tárolandók, fagytól, hő- és napsugárzástól védve. Mint a legtöbb túlnyomásos tartályban, a gyógyszer hatása csökkenhet, ha a tartály hideg. A tartályt nem szabad összetörni, kilyukasztani vagy elégetni még akkor sem, ha látszólag üres.

Inzulintartalmú injekciók, injekciós tollak: Felbontás előtt hűtőszekrényben (2-8°C) tárolandók, de nem fagyaszthatók! Használat közben vagy ha a beteg tartalékként magával hordja, szobahőmérsékleten (max. 25-30°C-on) tárolandók. Hőhatástól, direkt napfénytől vagy éppen a túlzott lehűléstől azonban az inzulint minden esetben óvni kell. A fénytől való védelem érdekében az injekciós üveget, patront tartsuk a dobozában, penek esetén az injekciós toll kupakját tartsuk az injekciós tollon.

A gyógyszerek helyes tárolásának fontos része, hogy rendszeresen ellenőrizzük le a lejárati dátumokat és a már nem felhasználható készítményeket szelektáljuk ki és adjuk le a gyógyszertárak gyűjtőjében. A megbontott készítmények esetében különösen figyelni kell, hiszen míg egy tabletta a lejárat után „csupán” hatékonyságából veszít, de egy már több mint 6 hete megbontott szemcsepp használata például kellemetlen tüneteket, betegséget is okozhat!

Ha bármilyen rendellenesség észlelhető a gyógyszerkészítményen – változik a színe, külleme, állaga, például porlik, elfolyósodik, kifagy stb. – akkor nem szabad felhasználni, még ha a megadott felhasználhatósági időn belül van is. Ezek a jelenségek általában olyan minőségi változást jeleznek, amelynek vége a hatás elmaradása vagy nem kívánt hatás megjelenése lehet.

Aranyszabályként érdemes szem előtt tartani a gyógyszertárolás fő kritériumait: a készítmény legyen eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen, gyermekektől elzárva!