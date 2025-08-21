Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Baktériummal szennyezett tusfürdőt hívtak vissza – ha ilyet vettél, ne használd!

N.M.M.
Szerző N.M.M.

A kimutatott kórokozó legfőképp legyengült immunrendszerűekre veszélyes.

Visszahívta a Kneipp a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amelyet a Müller üzletlánc forgalmaz Magyarországon. A problémás termékben Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki, amely veszélyes lehet a legyengült immunrendszerűekre, esetükben ugyanis hatására fertőzés léphet fel. Aki ilyet vett, a blokk bemutatása nélkül is visszakapja az árát bármelyik Müller boltban – írja az üzletlánc.

Az érintett tusfürdő.
Fotó: mueller.co

Az érintett termék

Márka: Kneipp

Temék: Aromatufürdő Lebensfreude

Tartalom200 ml

Gyártási szám: 2506917, 2506918, 2506919 (a tubus hajtására van rányomtatva)

Értékesítési időszak: 2025.08.06-tól a mai napig

tusfürdő baktériumfertőzés termékvisszahívás Müller

