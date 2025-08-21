Baktériummal szennyezett tusfürdőt hívtak vissza – ha ilyet vettél, ne használd!

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. Északkeletről kora délelőtt levonulnak a zivatarok, közben délnyugat felől csapadéktömbök érkeznek, amelyből többnyire gyenge intenzitású, csepergő eső előfordulhat. Délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.