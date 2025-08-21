Baktériummal szennyezett tusfürdőt hívtak vissza – ha ilyet vettél, ne használd!

Visszahívta a Kneipp a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amelyet a Müller üzletlánc forgalmaz Magyarországon. A problémás termékben Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki, amely veszélyes lehet a legyengült immunrendszerűekre, esetükben ugyanis hatására fertőzés léphet fel. Aki ilyet vett, a blokk bemutatása nélkül is visszakapja az árát bármelyik Müller boltban – írja az üzletlánc.
Az érintett termék
Márka: Kneipp
Temék: Aromatufürdő Lebensfreude
Tartalom: 200 ml
Gyártási szám: 2506917, 2506918, 2506919 (a tubus hajtására van rányomtatva)
Ez is érdekelhet
Értékesítési időszak: 2025.08.06-tól a mai napig