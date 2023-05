A kimutatások tanúsága szerint sok fiatal sofőr okoz autóbalesetet a vezetői engedély megszerzését követő egy éven belül, vagyis a forgalmi rutin kialakulásáig indokolt lenne egy korlátozott jogosítvány bevezetése a 25 év alatti sofőrök számára. Ez egyelőre nem magyarországi, hanem brit kormányzati terv, amelyet már jóvá is hagyott az ottani közlekedési minisztérium tanácsadó bizottsága. A brit közlekedési miniszter ezért május közepén fogja megvitatni a közlekedésbiztonságért küzdő aktivistákkal, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban évente több mint 1.500 fiatal sofőr hal meg, vagy szenved súlyos sérülést a közutakon – írja a napi.hu.

Az idős vezetők sokszor körültekintőbbek. Fotó: Getty Images

Mégsem az idősekkel van a baj?

A fiatal sofőrökre jellemzőbb, mint az idősekre, hogy nagyobb arányban vállalnak olyan kockázati tényezőket, mint amilyen az éjszakai vezetés, a gyorshajtás, az ittas és a kábítószeres autózás, valamint a járművezetés közbeni mobiltelefon használat, és mindez Magyarországon is igaz. Méghozzá azzal az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben, miszerint a korosabb autóvezetők több balesetet okoznak, mint a fiatalok.

A statisztikák éppen azt igazolják, hogy általánosságban az idős autóvezetők fegyelmezettebbek: nem vezetnek részegen vagy bedrogozva, nem lépik túl a sebességkorlátokat, és nem indulnak el rossz időben.

Persze léteznek az idős sofőrökre jellemző balesettípusok is. Ilyenek például az úgynevezett T-bone karambolok, amikor oldalról, merőlegesen csapódnak egymásba a járművek, főként akkor, amikor az idős vezető mellékutcából vagy garázsból igyekszik kikanyarodni a főútra, de nem jól méri fel a lehetőségeit.

A közvélemény ítélete nem túl belátó

Az Index közvélemény-kutatása során arról kérdezte meg olvasóit, hogy elvennék-e az idősektől a jogosítványt. Több mint 25 ezren nyilvánítottak véleményt a kérdésben:

Nem, de a jogsi megújításának szabályait újra lehetne gondolni: 15.038 szavazó

Beteg ötlet, dehogy: 7.116 szavazó

Igen, velük van a legtöbb baj: 3.538 szavazó

Az Európai Unió mindenesetre szigorítaná az idősek jogosítvány hosszabbításának feltételeit. A tervek szerint 70 év felett legfeljebb 5 éves időközönként alkalmassági vizsgálaton kellene részt venniük, ami nem csak orvosi vizsgálatból állna, hanem KRESZ-tesztből is. Ez Magyarországon nem okozhat különösebb problémát, hiszen itthon már most is 2-3 évente orvoshoz kell mennie az idős sofőröknek, legfeljebb egy közlekedési kérdőívet is ki kell majd tölteniük olyankor.

