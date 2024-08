Rusvai Miklós: „a pusztító fekete himlő helyét a majomhimlő veheti át”

Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a majomhimlő rendkívül gyors afrikai terjedése miatt. A szakemberek szerint ráadásul már az európai országok is veszélyben vannak. Rusvai Miklós is úgy látja, hogy Afrika után Európában is nagyobb számban jelenhet meg a fertőzés. A víruskutatót az Infórádióban kérdezték az okokról, a következményekről és a megelőzésről.

Mint ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, a majomhimlős esetek száma az elkövetkező hónapokban várhatóan növekedni fog. Minden európai uniós tagállamnak fel kell készülnie a betegség terjedésére – hívta fel a figyelmet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC).

A majomhimlő jellemző tünete a hólyagos kiütés. Fotó: Getty Images

Oltás és rágcsálók

A fekete himlő elleni vakcinázás az 1990-es években megszűnt, és mostanra több olyan generáció is van a vírus jelenlétével érintett a területeken, amelyik fogékony, mert nem lett vakcinázva. A fekete himlő vírusát ugyan sikerült teljesen kiirtani a földről, de védettség sincs ellene, és úgy tűnik, ennek a félelmetes és több évszázadon, évezreden keresztül pusztító vírusnak a helyét veszi át a majomhimlő, mert az immunizáltság megszűnt az emberekben – emelte ki a műsorban a szakember. Mint azt hangsúlyozta:

a majomhimlő félelmetes betegség, és ami még rosszabb, hogy az áldozatok zöme15 év alatti gyerek.

A rendkívül gyors afrikai terjedés oka még, hogy a majomhimlő vírusa az érintett afrikai országokban a különböző rágcsálófajokban fennmarad, és tünetmentesen végigfertőzi a többi vadon élő rágcsálót. Ezeket az állatokat pedig az érintett országokban élelemként elfogyasztják, megfertőződnek, majd továbbadják a fertőzést. Minél több eset van Afrikában, annál valószínűbb, hogy a vírus előbb-utóbb más földrészeken is megjelenik, sőt ott is járvány indulhat – hangzott el a műsorban.