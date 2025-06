Halálos kórt terjesztenek, kilövik a rókákat a Balatonnál

Siófok-Sóstó belterületi részén kilövik a ragadozókat az arra illetékes vadásztársaság szakemberei. A kilövésre ítélt, belterületen lévő vörös róka és az aranysakál ugyanis veszélyes férgességet terjeszt. Az apró, mindössze 2-4 milliméter hosszú galandféreg már négy ember halálát okozta Somogy vármegyében – közölte a helyi hírportál.

A róka sokszor bemerészkedik az emberlakta területekere is. Fotó: Getty Images

Nem csak a róka, akár egy ártatlan szamóca is veszélyes lehet

A portál úgy értesült, hogy néhány évvel ezelőtt két ember is emiatt halt meg Kaposváron. Somogy vármegye egyes részei ráadásul az ország legfertőzöttebb területei közé tartoznak. Hazánkban napjainkig 45 betegben diagnosztizáltak alveoláris echnicoccosis-t vagyis olyan galandférgességet, amelyet mások mellett a vörös róka is terjeszt. Az elmúlt 5 évben 29 betegnél mutatták ki a fertőzést, négyen közülük bele is haltak.

A rókák és az aranysakálok egyformán veszélyesek, mivel mindketten fertőzött pocokféléket fogyasztanak, így hordozóivá válhatnak a kórokozónak – mondta el a portálnak nyilatkozó szakember. Sugár László István, a Kaposvári Egyetem professzora szerint megvan az esély arra is, hogy valaki erdei gombaszedés közben, vagy akár a saját kertjében fertőződik meg – például mosatlan gombával, szamócával. Ilyenkor a peték a növény felületén megtapadva juthatnak a szervezetbe, és ott májelváltozást okoznak, amit sokszor csak későn vesznek észre.