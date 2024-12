Rejtélyes kór miatt vált mozgásképtelenné a 17 éves Bianka

A zsombói tinédzser betegsége egy makacs ínhüvelygyulladással indult, még 2022-ben. Aztán 2023 szeptemberében egyik reggelén már úgy kelt fel, hogy nem hajlott a dereka és a nyaka sem – számolt be a most 17 éves Bozsó Bianka kálváriájáról az RTL Fókusz című műsora. A lány néhány hónapja még saját maga kezdett vlogolni rejtélyes betegségéről, ma viszont már egyetlen porcikáját sem képes megmozdítani.

A mai napig nincs meg a diagnózis

A lány május óta már a száját sem képes kinyitni, így csak gyomorszondán keresztül tudják táplálni őt. A család az elmúlt ké évben hiába járt orvostól orvosig, a szakemberek csak értetlenül áll a történtek előtt, hiszen semmilyen szervi okra nem derült fény. Diagnózis tehát a mai napig nincsen.

Külföldi megoldásban reménykednek

Ahogy a riportból is kiderült, a család most külföldön próbál megoldást találni. Egy összefogásnak köszönhetően össze is gyűlt a pénz egy amerikai vizsgálatra. Bianka vérmintáját éppen a tengerentúlon elemzik, az eredményre azonban még heteket kell várniuk.

Mivel elmúlt két év a család rengeteg pénzét felemésztette, minden segítségért hálásak. Ha szeretnéd támogatni a családot, vedd fel a kapcsolatot a lány édesanyjával, Mönich Krisztinával ezen az e-mail-címen. A Biankát segítő Facebook-oldalt pedig itt éred el, ahol bankszámlaszámot is találsz.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images