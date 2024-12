Rejtélyes járványban halnak meg egyre többen Kongóban

A fertőzötteknél influenzaszerű tüneteket jegyeztek fel, beleértve lázat és erős fejfájást – közölte hétfőn Remy Saki, Kwango tartomány helyettes kormányzója és Apollinaire Yumba, a tartomány egészségügyi minisztere. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint egy orvosi csoportot jelenleg azon dolgozik, hogy mintákat gyűjtsön a betegektől a Panzi egészségügyi zónában laboratóriumi vizsgálatok, ezáltal a fertőzést kiváló kórokozó beazonosítása céljára.

Cephorien Manzanza civil társadalmi vezető a Reutersnek nyilatkozva arról beszélt, hogy a helyzet rendkívül aggasztó, mivel a fertőzöttek száma továbbra is emelkedik. Ráadásul Panzi vidéki területen található, ami az egészségügyi szállítmányok, például a gyógyszerek utánpótlásában is komoly nehézséget jelent. Saki és Yumba közös sajtótájékoztatójukon rámutattak: az áldozatok közül sok beteg úgy halt meg otthonában, hogy semmiféle ellátást nem kapott.

Helyi járványszakértők szerint a betegség elsősorban nők és gyermekek körében mutat súlyost lefolyást. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden annyit közölt az ügyben, hogy a múlt hét folyamán érkezett be hozzájuk riasztás a megbetegedések kapcsán. A WHO is együttműködik a kongói közegészségügyi minisztériummal a probléma feltárására indult vizsgálatokban.

Borítókép: Getty Images