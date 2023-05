Randioldalon cserkészte be áldozatait a soproni csaló

H. Szabolcs – álnevet használva – egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg a két nővel 2019-ben. Több nyelven beszélő, sikeres vállalkozóként és üzletemberként mutatta be magát, akinek reklám- és rendezvényszervező cége, valamint több hazai és külföldi ingatlanja is van, a családja pedig egy borászatot működtet. Mi több, befolyásos politikai kapcsolatokkal büszkélkedett, hozzátéve, hogy családja köztiszteletnek örvend Sopronban – olvasható a police.hu közleményében. Hónapokkal később a férfi apja halálhírével, illetve anyja romló egészségügyi állapotára panaszkodva igyekezett együttérzést ébreszteni a két gyanútlan nőben. Ezután mindkettejüktől jelentős pénzösszeget kért kölcsön, mondván, hogy édesapja után több száz millió forint örökség vár rá, de előbb meg kell fizetnie az illetéket.

A soproni férfi mindkét női áldozatától több millió forintot csalt ki. Fotó: Getty Images

Végül az egyik nő 7, a másik 5 és fél millió forintot adott át H. Szabolcsnak. A kölcsönt természetesen egyikük sem kapta vissza soha többé. Mi több, a férfi újabb hazugságként később azt mondta áldozatainak, hogy az anyja is meghalt. Éppen ez okozta a vesztét, mivel egyik barátnője összefutott a halottnak hitt nővel, és idővel arra is rájött, hogy párjának van egy másik barátnője is. Miután ráébredtek, hogy mindkettejüket ugyanazzal a mesével verte át a férfi, egyikük kérdőre is vonta. H. Szabolcs azonban ezen a ponton sem rettent meg: azt mondta, hogy ő valójában titkos ügynök, és a nő miatt zátonyra fut a karrierje.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Kapitányság nyomozói 2021. december 6-án kétrendbeli csalás bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki H. Szabolcsot. Mindent tagadott, érdemi vallomást nem tett. A nyomozás mostanra ért véget az ügyben, a rendőrség a keletkezett iratokat átadta az ügyészségnek.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!