Operatív törzs: szigorodnak a maszkviselési szabályok

Három hónap kihagyást követően az operatív törzs ismét online sajtótájékoztatón közölte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Kiderült: szigorodnak a maszkviselési szabályok, csökken azonban a hatósági házi karantén ideje.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a nyár második felében itthon nyugvópontra ért a járvány, lehetett azonban számítani rá, hogy a megbetegedések száma ismét megemelkedik. Szerinte a járvány kezelése jelentősen megváltozott a tavaszi hullámhoz képest, hiszen már sokkal többet tudunk a vírus terjedéséről. A tisztifőorvos szerint a második hullámban már inkább a fiatalabb, 20-29 éves korosztály a leginkább érintett. Náluk enyhén, akár tünetmentesen zajlik a megbetegedés, a vírust azonban tovább tudják adni a magas kockázati csoportba tartozó embereknek is. Fontos ezért, hogy a fiatalok is betartsák a legfontosabb higiéniás előírásokat és viseljenek maszkot a zárt közösségi terekben. A védekezés célja most az, hogy biztonságos módon, de tudjuk élni a mindennapi életünket - mondta el Müller Cecília.

Szigorodnak a maszkviselési szabályok

Szeptember 21-től, hétfőtől a maszkviseléssel kapcsolatos szabályok is szigorodnak. Maszkot már nem csupán a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben kell majd viselni, hanem több olyan zárt helyen, ahol több ember együtt tartózkodik: többek között a plázákban, mozikban, színházakban is kötelező lesz a viselése.

Hétfőtől a maszkviselési szabályok is szigorodnak. Fotó: Getty Images

Korábban a maszkot sállal és egyéb ruhadarabbal is helyettesíteni lehetett, innentől azonban csak a textil- és orvosi maszkokat fogadják el. Ha szükséges, ennek a hiányát szankcionálni fogják - hangsúlyozta Müller Cecília. Az sem mindegy, hogyan viseljük ezeket: az állra, vagy orr alá lehúzott maszk szabálytalannak minősül.

Októbertől csak testhőmérséklet-mérést követően léphetnek az iskolába a gyerekek - emlékeztetett rá a tisztifőorvos. Hozzátette: a szezonális influenza közeledtével még fontosabb lesz, hogy a gyerekek egészségi állapotát felmérjék. Idén az influenza elleni védőoltást is ingyenesen igényelheti bárki, amelynek beadatására midnenkit bátorított a tisztifőorvos.

A hatósági házi karantén 14-ről 10 napra csökken majd, ezzel a nemzetközi gyakorlatot követi - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Elmondta: több európai országban is 10 napos megfigyelés van érvényben, a betegség lappangási ideje ugyanis többnyire 5-6 nap.

Szombat reggelig a beazonosított fertőzöttek száma 16 920-ra nőtt Magyarországon. Tegnap 809 új fertőzöttet azonosítottak és hat krónikus beteg életét is követelte a járvány.