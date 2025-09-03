Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +27°
Hidegfront

Öngyilkosságot előztek meg a rendőrök Tatabányán – Egy percen múlt a sínekre fekvő férfi élete

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Szinte az utolsó pillanatban mentettek meg az öngyilkosságtól egy férfit a járőrök Tatabányán, aki vonat elé akarta vetni magát.

Az eset még vasárnap történt: ekkor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Tatabánya belterületén, az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján egy ember fekszik. Mint az a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda reggeli közleményéből kiderül, a helyszínre riasztott járőrök – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmesterek – arra érkeztek ki, hogy a bejelentés valós: egy férfi feküdt a vágányon.

A két egyenruhás azonnal lehúzta a férfit a sínekről, mint kiderült, éppen időben. Alig egy perc elteltével ugyanis egy vonat haladt át az érintett pályaszakaszon teljes sebességgel. A rendőrök a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást. Az életmentő járőröket a vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chat-en!

Ez is érdekelhet

Borítókép: illusztráció, Getty Images

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

életmentés öngyilkosság rendőrség

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +16 °C

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront éri el térségünket, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra