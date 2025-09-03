Öngyilkosságot előztek meg a rendőrök Tatabányán – Egy percen múlt a sínekre fekvő férfi élete

Az eset még vasárnap történt: ekkor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Tatabánya belterületén, az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján egy ember fekszik. Mint az a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda reggeli közleményéből kiderül, a helyszínre riasztott járőrök – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmesterek – arra érkeztek ki, hogy a bejelentés valós: egy férfi feküdt a vágányon.

A két egyenruhás azonnal lehúzta a férfit a sínekről, mint kiderült, éppen időben. Alig egy perc elteltével ugyanis egy vonat haladt át az érintett pályaszakaszon teljes sebességgel. A rendőrök a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást. Az életmentő járőröket a vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chat-en!

