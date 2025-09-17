Késsel támadt kezelőorvosára egy beteg a nyíregyházi kórházban - számolt be az esetről a Tények. Információik szerint az eset hétfő éjszaka történt, amikor egy beteg a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Urológiai osztályán kezdett dühöngeni, és az ott dolgozókra támadt.

Szemtanúk szerint a dühöngő férfit biztonsági őrök, majd rendőrök fogták le, akik az ágyához bilincselték. A hírt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette. Közleményükben azt írták, a férfi agresszív, támadó magatartást tanúsított kezelőorvosával szemben. Az orvos segítségére érkező biztonsági szolgálat munkatársai a rendőrök megérkezése előtt megakadályozták, hogy a férfi önmagának, vagy másnak sérülést okozzon

