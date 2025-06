Nincs pihenés: életet mentett szabadnapján a mentős

Civilben, a szabadnapján is életet mentett az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa - olvasható a Facebook-on közzétett bejegyzésükben.

A beszámoló szerint egy 50 év körüli motoros férfi hétfő reggel egy Pest vármegyei autópálya-szakaszon. Több szemtanú is a sérült férfi segítségére sietett, köztük egy szabadnapos mentős is, aki telefonon rögtön segítséget kért, majd megkezdte az ellátást. Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre és közösen folytatódott a fej- és végtagsérült férfi ellátása, amihez rövidesen mentőtisztikocsi is csatlakozott. A helyszíni segítségnyújtásnak, illetve az időben érkezett mentősöknek köszönhetően a férfit végül stabil állapotban, teljes test rögzítés mellett szállították kórházba.

Borítófotó: Országos Mentőszolgálat