Festékkel fújták le a Stonehenge szikláit

Narancssárga porral szórta be Stonehenge szikláit két aktivista szerdán. A fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport tagjai hajtották végre a figyelemfelkeltőnek szánt akciót.

Egy videón az látszik, hogy a két aktivista odarohan az emlékhely kőoszlopaihoz, és nagy nyomású poroltókból narancsszínű port szór a sziklákra. Az akciót több látogató igyekezett megakadályozni, majd a rendőrség őrizetbe vette a két embert.

Just stop oil protestors damage Stonehenge 😭

pic.twitter.com/HSQvfWIdNh — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) June 19, 2024

A Just Stop Oil a csütörtöki nyári napforduló elé időzítette az akciót. Az évnek ezen az éjszakáján rendszerint több ezren gyűlnek össze a legalább ötezer évesnek gondolt, 20-25 tonnás kőtömbökből épített Stonehenge szikláinál, várva a csillagászati nyár első napfelkeltéjét. Sokan úgy hiszik, hogy a koncentrikus sziklaköröket egy ősi napimádó szekta építette a nyári napforduló tiszteletére.

A Just Stop Oil szerint az aktivisták által használt por kukoricalisztből készült, "amelyet majd lemos az eső".

Az elmúlt időszakban a szervezet több más nagy értékű képzőművészeti alkotást és történelmi emléket választott hasonló akciók célpontjának. Májusban az angol-brit alkotmányosság ősi jogforrása, a Magna Carta egyik példányának üvegfalú tárolóját próbálta összetörni a Just Stop Oil két idős aktivistája vésővel és kalapáccsal a londoni brit nemzeti könyvtárban. A felbecsülhetetlen értékű történelmi dokumentum nem sérült meg. A csoport két másik tagja 2022 októberében a londoni Nemzeti Galériában konzerv paradicsomlevest öntött Vincent van Gogh egyik leghíresebb, Napraforgók című festményére. A képkeretet kisebb károsodás érte, az alkotás azonban - amelyet üveglap védett - sértetlen maradt. Tavaly novemberben a Just Stop Oil két tagja szintén a londoni Nemzeti Galériában Diego Velázquez Vénusz tükörrel című alkotásának védőüvegét törte be több helyen.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images