Így védjük magunkat a netes csalóktól

Legyünk mindig egészségesen gyanakvóak! – a Világgazdaság beszámolója szerint ez volt a legfőbb üzenete a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és az Igazságügyi Minisztérium rendezvényének, amelyen a KiberPajzs-programról és az MNB hamarosan bevezethető visszaélés-figyelő rendszeréről számoltak be. A hozzászólások közös eleme volt, hogy a koronavírus-járvány miatt egy-két év alatt egy-két évtizednyit ugrottunk az időben: az életünk túlnyomó része átkerült a digitális térbe. Így kezdtünk home office-olni és videókonferenciázni a kanapéról, sőt, iskolai tanulmányokat végezni, élelmiszereket és egyéb termékeket, illetve szolgáltatásokat is otthonra rendelni, amelyek révén megugrott az online fizetések darabszáma és értéke is. Ezáltal a néhány éve még akár az ATM-ekkel trükköző bűnözők is átköltöztek a kibertérbe: az online elkövetett csalások és visszaélések mértéke azóta is erősen növekvő tendenciát mutat.

Sokan válnak a csalók áldozatává. Fotó: Getty Images

Minden nap kifosztanak egy magyar családot.

„Minden nap egy magyar családot úgy megtévesztenek, hogy több évtizedes keresetüket átutalják, vagy teljes hozzáférést adnak ahhoz” – vázolta a rémisztő helyzetet Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Kifejtette, hogy az újszerű digitális világ nemcsak új lehetőségeket jelent, hanem új veszélyeket is hordoz magában. A legfontosabb, hogy mindenki a saját adatainak első számú őrzője, ezért fontos az oktatás, hogy tudatos fogyasztókká váljunk. Jelenleg ugyanis saját magunktól kell megvédeni, hiszen a legtöbbször az áldozatok maguk végzik el az átutalást, internetes fizetést, vagy adják meg az adataikat, ilyen esetben pedig a bank utólag semmit sem tehet.

Előre viszont ezt a célt szolgálja a tavaly novemberben elindított KiberPajzs oktatási és kommunikációs együttműködés, amelyhez most csatlakozott az Igazságügyi Minisztérium. Miként azt a miniszterhelyettes, Répássy Róbert elmondta: a bizalom, a védelem, a biztonság és a gyanakvás kell legyen a kulcsszó. Felhívta a figyelmet a különösen veszélyeztetett korosztályokra, a 14–18 évesekre, illetve a 65 év felettiekre. Előbbieknek feltehetően van már juniorkártyájuk, és mivel rendkívül aktívak az online térben, célpontjai lehetnek a csalóknak, akárcsak az idősek, akiket az tesz védtelenebbé, hogy eleve bizonytalanul mozognak a netes közegben.

Patai Mihály, az MNB alelnöke szerint általános, hogy mivel a magyar elektronikus pénzforgalom nemzetközi összevetésben is rendkívül biztonságos, a bűnözők nem az infrastruktúrát támadják, hanem egyre inkább a fogyasztók naivitására apellálnak, és sürgetéssel, pszichológiai nyomással, érzelmi manipulációval próbálkoznak. A vészhelyzettel nyomasztás azonnal gyanús, hiszen a banki alkalmazottak higgadt, nyugodt emberek: a bankszektor maga a bizalom.

