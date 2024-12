Milliókat spórolt a nő, aki négy éve kukázza az élelmiszert

Mielőtt elkezdtem a kukabúvárkodást, hetente körülbelül 75 fontot (40 ezer forint) költöttem élelmiszerre

– mondja a 37 éves Sahar Khalili, aki elmondása szerint már négy éve nem járt élelmiszerboltban.

Rengeteg még fogyasztható élelmiszert dobunk ki. Fotó: Getty Images

Az ausztrál nő korábban egy szupermarketben dolgozott, és ott szembesült vele, hogy mennyi pékárut dobnak ki nap mint nap a szigorú élelmiszer-biztonsági előírások miatt. Akkor határozta el: ő ezekkel fogja fedezni az étkezését – számolt be a rendhagyó spórolási technikáról a The Sun.

Annyit talál, hogy meg se tudja enni

Bár azt hihetnénk, a kukában csak romlott, bűzlő élelmiszert találni, Sahar gyakran bukkan lazacsteakre, különleges sajtokra vagy akár még ehető pudingokra is. Egy-egy szerencsésebb körútja során akár három hétre elegendő élelmiszert is talál egyetlen kukában.

Az első kukázásom óta, azaz négy éve nem vettem semmilyen élelmiszert, és ezzel 16 ezer fontot (nyolcmillió forint) tudtam félretenni

– számol be az eredményről a fiatal nő, aki szerint korábbi munkahelyén reggelente akár 200 előző napi friss péksütemény is a kukában landol. A szupermarketben eltöltött három hónap után Khalili üzleti elemzőként helyezkedett el, de a pazarlás, ami az előző munkahelyén zajlott, továbbra is nyomasztotta. Mint megtudta, nagyjából minden áruházláncnál hasonló a gyakorlat, így elhatározta: ő nem lesz túlfogyasztó.

Miután egy Facebook-csoportba belépve megtanulta, hogy csak olyan kukába nézzen bele, ami bárki által megközelíthető helyen van; hogy gondosan ellenőrizze a lejárati dátumokat és a vákuumos csomagolások sértetlenségét; illetve azt is, hogy mindent jó alaposan mosson meg, miután hazaért – ő is belevetette magát a kukázásba.

Olyan volt belemászni a kukákba, mintha egy élelmiszerboltba sétáltam volna be – csak itt minden ingyen volt

– mondja Sahar, aki a kukákban rendszeresen annyi jó minőségű élelmiszert talál, hogy barátait is abból szokta megvendégelni.