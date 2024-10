Halálbüntetés vár rá, mert a vád szerint megrázta a kislányát

Robert Robertson 2002. január 31-én vitte be a Texas állami Palestine kórházába 2 éves lányát, Nikki Curtist. Az apa elmondása szerint lánya magas lázzal járó megbetegedéssel küzdött és leesett az ágyról. A kislány a kórházban már nem lélegzett, bőrén pedig kékes elszíneződések látszottak – írja az esetről a Time. Ezután mentőhelikopterrel átszállították Dallasba, halálát az ottani kórházban állapították meg. Nikki sérülései alapján a kórházi személyzet bántalmazásra gyanakodott, majd megállapítást nyert, hogy tünetei összecsengenek az úgynevezett megrázott gyermek szindrómával.

Robert Robertsonon október 17-én hajtják végre a tervek szerint a halálbüntetést. Fotó: Ilana Panich-Linsman/The Innocence Project

Mint az a Semmelweis Egyetem egy korábbi közleményében olvasható, a kisgyermekek megrázása nagyjából olyan hatással van a szervezetükre, mint egy frontális ütközés. „A kisbaba még nem tudja megtartani a fejét, az ide-oda billeg erős gyorsulásokkal, lassulásokkal, miközben az agy csúszkál a koponyán belül. Néhány másodperc is elég ahhoz, hogy a kemény agyhártya alatt elszakadjanak az erek, vérömlenyek keletkezzenek és súlyosan károsodjon a baba agya” – olvasható a cikkben. Bár a felnőttek nem is mindig sejtik, milyen súlyos sérülést okoznak gyermeküknek, valójában ez a gyermekkori bántalmazás egy igen gyakori formája. Jellemzően idegességükben, tehetetlenségükben rázzák meg a vigasztalhatatlanul síró kisbabát anélkül, hogy tisztában lennének a következményekkel. De előfordulhat az is, hogy durva játéktól, levegőbe dobálástól szenved agykárosodást a kicsi.

Lánya halála ellenére Robertsonon nem mutatkozott semmilyen érzelem a kórházban, ami szintén felerősítette a vele szemben felmerülő gyanút. Végül a halálesetet követő napon, február elsején emeltek vádat vele szemben gyilkosság miatt. A férfi több mint két évtizede van halálsoron, csütörtökön pedig nagy valószínűséggel végrehajtják rajta a halálos ítéletet.

Sokan vitatják a vádakat

Robertson ártatlansága mellett nemcsak ügyvédjei, de politikai képviselők, orvosi szakértők és nonprofit jogvédő szervezetek is intenzíven kiállnak. Érvelésük szerint az ítélet alapjául szolgáló bizonyítékok részben hibásak, részben elavultak. Azt állítják, hogy Nikki Curtis tüdőgyulladás és vérmérgezés következtében vesztette életét, ráadásul olyan gyógyszereket írtak fel a kezelésére, amelyeket nem lett volna szabad, és azok szintén hozzájárulhattak a légzése romlásához – írja az AP hírügynökség. Ezenkívül a férfi védelmezői azt is hibának tartják, hogy a kislány halálának okát három tünetre alapozva állapították meg az orvosok: az agy körüli bevérzésekre, az agyduzzanatra és a szembevérzésre. Szerintük ugyanis esések és olyan akut megbetegedések is kiválthatnak hasonló szimptómákat, mint akár a tüdőgyulladás.

Ami pedig Robertson kórházbeli közönyös viselkedését illeti, az az ügyvédek szerint valójában autizmusának tudható be, amelyet 2018-ig nem diagnosztizáltak nála. „Nem követtem el semmilyen bűncselekményt. Hamisan, jogtalanul ítéltek el – azt mondták, hogy bűncselekmény volt, pedig nem történt bűncselekmény, sem semmi ilyesmi, csak beteg volt a kislányom” – nyilatkozta a halálra ítélt férfi a CNN-nek a napokban. Az ügyészek ugyanakkor változatlanul fenntartják, hogy Roberson újonnan bemutatott bizonyítékai nem cáfolják azt az állításukat, miszerint Nikki Curtis az apja által okozott sérülésekbe halt bele.