Magzatkárosító anyagot találtak a győri talajvízben

Civilek rendelték meg azt a szakértői vizsgálatot Győr-Győrszentiván térségében, amely szerint a talajvízben jelen van az akkumulátorgyártáshoz is használt mérgező oldószer, az N-metil-2-pirrolidon (NMP). Ezt a vegyi anyagot néhány gödi kútban is kimutatták tavaly, amely miatt a katasztrófavédelem is vizsgálatot rendelt el – írta meg a HVG.

Lítiumot is találtak

A győri közgyűlés tavaly szavazta meg, hogy ipari területté minősítenek 400 hektár szántóföldet Győrszentiván közvetlen szomszédságában, ezért kérte a vizsgálatot a Szívügyünk Szentiván egyesület. Az újonnan kijelölt ipari területen a feltételezések szerint a Volkswagen akkumulátorgyára épülhetne majd fel.

A márciusi mintavétel mostanra elkészült eredményei szerint lítiumot is találtak a talajvízben: a koncentrációja 262 és 614 μg/l közötti volt a vizsgált mintákban. A lítium természetes módon is előfordulhat a talajvízben, megengedhető mértékére nincs előírás. Azonban a Magyarország ivóvízminősége, 2020 című jelentés szerint a 2016 és 2018 közt végzett vizsgálat során a lítium jellemző értéke 9,8 μg/l volt az ország vízbázisaiban.

Ijesztő eredmények születtek a talajvíz vizsgálatán. Fotó: Getty Images

Az NMP viszont nem kerülhetett természetes módon a vízbe

„Egészségügyi hatása a bőr- és szemirritáción túl a kimutatott reprodukciós toxicitásig terjed, magzatkárosító hatása van” – derült ki a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület közleményéből. Az anyagot általában oldószerként használják különféle iparágakban, például a petrolkémiai és felületkezelési technológiák során, illetve a gyógyszeriparban. Koncentrációja Győr-Győrszentivánon 2 és 10 μg/l érték között volt. A vizsgálatok arra utalnak, hogy az NMP koncentrációja a már meglévő ipari parkhoz legközelebb eső vízmintában volt a legmagasabb.

A civilek ezért azt szeretnék, ha a hatóságok minél előbb kivizsgálnák, miért lehet jelen ez az anyag a talajvízben, illetve egészségügyi kockázati elemzést is készítenének. Illetve ezek alapján 2-3 talajvízfigyelő kút létesítését is indokoltnak találják. Közérdekű adatigénylést is benyújtottak a kormányhivatalhoz, hogy kiderüljön, mely cégek használják jelenleg az ipari parkban ezt az oldószert.

