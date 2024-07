Ledőlt a nagysátor egy fesztiválon Szlovákiában

A sok napsütést csak időszakosan zavarhatja erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, a legkevesebb gomolyfelhőre a középső országrészben lehet számítani. A déli óráktól keleten, délkeleten helyenként már előfordulhat zápor, zivatar, majd délután nyugat, délnyugat felől érkeznek, képződnek zivatarok, sőt heves zivatarok is lehetnek! Este az ország északi, északnyugati részein több maradhat a felhő, míg másutt fokozatosan kiderül az ég. A Dunántúlon az északi, a Tiszántúlon pedig a déli irányú szelet kísérhetik olykor élénk lökések. Zivatarokhoz viszont viharos, sőt kisebb eséllyel akár erősen viharos lökések is társulhatnak! A csúcshőmérséklet általában 34 és 40 fok között várható. Míg az Alföldön egy-egy helyen a 40 fokot is meghaladhatjuk, addig az Észak-Dunántúlon mérsékeltebb lesz a meleg, csupán 29 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Késő este 20, 32 fok várható. A hőség és forróság pedig tartós stresszt gyakorol mindenkire, de kifejezetten a gyerekek és az idősek szervezetére.