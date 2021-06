Koronavírus: újabb őszi hullámra számítanak a szomszédban

A koronavírus-járvány újabb hulláma várható ősszel Szerbiában, és annak súlyossága csak attól függ, hogy addig hányan oltatják be magukat, illetve attól, hogy a vírus melyik variánsa erősödik fel - jelentette ki Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerbiai irodájának vezetője. Hozzátette, hogy a mostani mutatók ugyan biztatóak, de egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy milyen lesz a helyzet ősszel és télen, ezért továbbra is be kell tartani az egészségügyi előírásokat.

Oltóbuszokat vetnek be a horvátok

Horvátországban valamelyest csökkent az oltakozási kedv, pedig nagy mennyiségű koronavírus-vakcina áll rendelkezésre. A horvát kormány ezért mobil oltóállomásokat hoz létre, és oltóbuszokat küld majd minden olyan településre, amely messze esik az egészségügyi intézményektől. Ezzel az a cél, hogy felgyorsítsák az oltási kampányt. "A cél, hogy eljussunk minden állampolgárhoz, aki szeretné beoltatni magát" - magyarázta Vili Beros egészségügyi miniszter, aki egyúttal arra kérte a megyéket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az oltási programba. "Csakis így lehet sikeres a turisztikai szezon, így örülhetünk együtt a tereken a horvát labdarúgó válogatott sikereinek az Európa-bajnokságon, tehetjük lehetővé a fiatalok számára a felhőtlen barátkozást és az érettségizők számára a kirándulásokat" - fejtette ki.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig egyébként több mint 1,3 millióan kaptak védőoltást, közülük 590 ezer személynek már a második adagot is beadták. Ahhoz, hogy sikerüljön a kormány terve, és június végéig beoltsák a lakosság felét, még legalább 300 ezer embernek kell megkapnia valamelyik vakcina első adagját.

Szerbiában újabb hullám várható. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ausztria enyhített

Ausztriában csütörtöktől tovább enyhítettek az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó korlátozásokon. A döntést a járványügyi mutatók - a vártnál jóval kedvezőbb - alakulására, valamint az oltási program előrehaladására alapozták. Ausztriában már csaknem két hete tartósan ötszáz alatt van a napi új fertőzöttek száma, a legalább egy vakcinával beoltottak száma pedig már a négymilliót is meghaladta.

Az enyhítések legfontosabb alappillére továbbra is az úgynevezett zöld igazolvány, amely a beoltottaknak, a gyógyultaknak, valamint a negatív koronavírusteszttel rendelkezőknek biztosít szabad belépést az élet különböző területein. Az új szabályok szerint az éttermek belső tereiben az eddigi négy fő helyett már nyolcan ülhetnek egy asztalnál, a teraszokon és kerthelyiségekben pedig a korábbi tíz fővel ellentétben már tizenhat fős társaság is helyet foglalhat. A kötelező védőtávolság felére csökken, így elegendő, ha az asztalokat a korábbi két méter helyett egy méter távolságban helyezik el egymástól. A zárórát pedig az eddigi 22 óra helyett éjfélig tolták ki.

Románia is lazít, de a veszélyhelyzet marad

Romániában június 12-étől kezdődően újabb 30 napra meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt tavaly május óta folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzetet, ugyanakkor tovább lazítottak a korlátozásokon. Az enyhítéseknek köszönhetően szombattól 200-ra emelik a magánrendezvényeken (lagzikon, keresztelőkön) engedélyezett maximális beltéri létszámot - azzal a kikötéssel, hogy a résztvevőknek védettséggel kell rendelkezniük, és mindenkinek legalább két négyzetméteres helyet kell biztosítani. A 19,3 milliós Romániában egyébként eddig csaknem 4,5 millió ember kapott legalább egy adag koronavírus-oltást, 4 millió személynek pedig már teljes a beoltottsága.

Kizöldült Ukrajna

Ukrajnában stagnál az új típusú koronavírus terjedése, és már az egész ország "zöld" besorolásba került, amely a járványhelyzet szerinti legenyhébb kategóriát jelenti. Eddig az ország egésze az eggyel szigorúbb "sárga" besorolásban volt. Az ukrán oltási kampány február 24-ei kezdete óta eddig 1,3 millióan kapták meg valamelyik vakcina első adagját, 161 ezren pedig már a második dózist is.

A szintén szomszédos, valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában szerdáig 728 ezren kaptak koronavírus elleni védőoltást, közülük csaknem 493 ezren már a második adagon is túl vannak. Ez felnőtt lakosság 42,2, illetve 28,5 százaléka.

