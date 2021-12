Koronavírus: otthoni munkát javasol a brit kormány

A brit kormány azt kéri, hogy aki megteheti, a jövő héttől inkább otthonról dolgozzon - közölte szerdán Boris Johnson miniszterelnök. Johnson a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az iránymutatást - amely egyelőre Angliára vonatkozik, de a brit kormány az Egyesült Királyság többi nemzetének kormányaival is egyeztet - a koronavírus nemrégiben azonosított omikron változatának felbukkanása indokolja. A kormány célja az, hogy a variáns vizsgálatának ideje alatt is lassítsa az omikron terjedését, és időt nyerjen ahhoz is, hogy minél többen megkaphassák a koronavírus elleni oltás emlékeztető és hatáserősítő harmadik dózisát.

Boris Johnson a szerda esti sajtótájékoztatón elmondta: génszekvenciális szűréssel eddig 568 esetben mutatták ki országszerte az omikron koronavírus-változat jelenlétét, de biztos, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb. A brit kormányfő bejelentette: az otthoni munkavégzést javasló útmutatás mellett kötelezővé válik a maszkok viselése a legtöbb zárt angliai közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban. Angliában a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben eddig is kötelező volt a maszkviselés. A szerdán bejelentett, pénteken érvénybe lépő intézkedés ezt a kötelezettséget terjeszti ki. Továbbra sem kell azonban maszkot viselni az éttermi étel- és italfogyasztás, az edzőtermekben végzett testedzés közben vagy közösségi énekrendezvényeken.

A jövő hét közepétől azonban a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) által kiadott oltási igazolást kell majd felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre. A brit kormányfő elmondta: ez az előírás a zárt belső terű, több mint 500 főt befogadó, ülések nélküli közösségi intézményekre, valamint a négyezer főt meghaladó kapacitású, ugyancsak ülések nélküli kültéri rendezvényhelyszínekre érvényes, illetve bármely olyan közösségi rendezvényközpontra, amely tízezernél több látogató fogadására alkalmas. Boris Johnson kiemelte: mindez azt a célt szolgálja, hogy a rendezvényhelyszínek továbbra is teljes befogadó kapacitásukkal működhessenek, és a közönség tagjai bízhassanak abban, hogy a többi jelenlévő is felelős módon járt el a kockázatok minimalizálása végett.

Az NHS oltási igazolása a koronavírus elleni vakcina két beadott dózisa esetén is beszerezhető, de a brit kormány ezt a szabályozási elemet felülvizsgálat alatt tartja, tekintettel arra, hogy lendületesen halad a harmadik oltási dózisok beadása Nagy-Britanniában - fogalmazott a brit kormányfő.

A brit egészségügyi minisztérium szerda este ismertetett legújabb adatai szerint az Egyesült Királyság egészében eddig 21,3 millió felnőttnek adták be a koronavírus elleni oltás harmadik adagját. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 37 százaléka kapott három oltási dózist. Az éppen egy éve, tavaly december 8-án indult brit oltási kampány kezdete óta a 12 évnél idősebbek 89 százaléka részesült az első oltási dózisból, 81,1 százalékuknak a második vakcinaadagot is beadták. Mindez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban egy év alatt beadott első, második és harmadik oltási dózisok együttes száma meghaladta a 119 milliót.

Tavaly sokkal nagyobb volt a szigor

Éppen az oltási kampány sikere miatt a brit miniszterelnök által szerdán bejelentett intézkedések szigora meg sem közelíti az egy évvel ezelőtt érvénybe léptetett korlátozásokét. Tavaly karácsony előtt a brit kormány több angliai országrészben, köztük Londonban és tágabb környékén a legmagasabb szintű járványkészültséget léptette érvénybe.

Az akkori intézkedés alapján az érintett térségekben be kellett zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek. A nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthattak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhatott egymás társaságában. Ezeket a korlátozásokat az idén nyáron szinte teljesen feloldották.