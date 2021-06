Koronavírus: oltottként is megfertőzhetünk másokat?

Az oltási kampány előrehaladtával egyre több járványügyi korlátozást enyhítenek, köztük a gyülekezési és maszkviselési szabályokat is. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy biztonságban vannak-e a már beoltottak környezetében azok, akik még nem kaptak védőoltást a koronavírus ellen. Erre kereste a választ a MedicalXpress cikke.

Az oltottak valószínűleg sokkal kisebb eséllyet terjesztik a kórt.

Biztató eredmények

Az immunológusok véleménye szerint a vírusos megbetegedések ellen védő oltások általában az adott vírusok továbbadását is megakadályozzák az immunizálást követően. Azonban nehéz 100 százalékos bizonyossággal megállapítani, hogy valóban nem terjeszik-e az adott kórokozót az oltottak. Az új típusú koronavírus tekintetében pedig ez különösen nagy kihívást jelent, hiszen a tünetmentes, valamint a lappangás időszakában járó, tüneteket egyelőre még nem mutató betegek is meg tudnak fertőzni másokat, miközben sokan sosem tudják meg, hogy elkapták a vírust. Ráadsául a védőoltás ellenére megfertőződött személyek is többnyire tünetmentesek maradnak. Egyes kutatási eredmények szerint azonban arra engednek következtetni, hogy mivel az oltottak körében nagymértékben visszaesik a fertőzések száma, valószínűleg a továbbfertőzés rizikója is jelentősen mérséklődik.

A sterilizáló immunitás a kulcs

A szakemberek azt is kiderítették már, hogy a koronavírus elleni védőoltás első adagjának beadatása után megfertőződött személyek szervezetében is alacsonyabb volt a vírusszám, mint azok esetében, akik nem kaptak oltást. Ez tehát arra utalhat, hogy az oltottak kevésbé fertőzőek, mint az oltatlanok. Egy korai, egyelőre nem ellenőrzött vizsgálat eredményei pedig azt mutatták, hogy a Moderna-féle vakcinával beoltottak orr- és szájnyálkahártyáján is antitestek találhatóak, amelyek jó eséllyel megakadályozzák, hogy a koronavírus bejussok a szervezetbe. Ha ez igaz, akkor kijelenthető, hogy az immunizáltak többségénél kialakul az úgynevezett sterilizáló immunitás, így az érintettek sem elkapni, sem terjeszteni nem tudják a fertőzést.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy továbbra sem létezik 100 százalékos hatékonysággal bíró vakcina, ráadásul mindig lesznek olyan személyek, akik valamilyen okból nem oltatják be magukat. Épp emiatt fontos, hogy ameddig csak szükségesnek látják a járványügyi szakértők, betartsuk a koronavírus-járvány miatt bevezetett, még érvényben lévő óvintézkedéseket.

