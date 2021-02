Koronavírus: "nagy lépést tehetünk a védettség felé"

Átvették a háziorvosok a kínai vakcinákat - nézze meg a képeket!

A kórházban ismét emelkedik a kezelésre szoruló, súlyos állapotban lévő fertőzöttek száma. Ez is arra utal, hogy a koronavírus-járvány 3. hullámának felszálló ágánál tartunk, a számok növekedésének pedig csak a széles körű átoltottság tud hosszú távon gátat szabni - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. Szomorú hír, hogy szinte mindennap van az elhunytak között olyan fiatal, krónikus betegségekkel küzdő személy, akit egy védőoltás akár meg is menthetett volna - emelte ki. A legutóbb például egy 25 éves, cukorbeteg és kórosan elhízott férfi is meghalt.

Fuchs Diána háziorvos mutatja a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát városlődi orvosi rendelőjében. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

h i r d e t é s

Nagy erőkkel zajlik a vakcinázás

Magyarországon a tavalyi év vége óta nagy erőkkel zajlik az új típusú koronavírus elleni védőoltások beadása. A lakosság vakcinázásának megszervezése most már a háziorvosok dolga, ez pedig nagyon nagy feladat, de a szakemberek jól veszik az akadályokat - ismertette Müller Cecília. Mint mondta, a következő 1 hétben mintegy 370 ezer embert oltanak be, a legtöbben - 275 ezren - a kínai vakcinát kapják meg. Emellett nagyjából 57 ezer embernek a Pfizer és a BioNTech, körülbelül 41 ezer páciensnek pedig az AstraZeneca oltóanyagát adják majd be.

A védőoltás megvéd a súlyos betegségtől

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy nincs 100 százalékos védelmet nyújtó vakcina, de mindegyik védőoltás megvéd minket a súlyos COVID-19 kialakulásától. Úgy fogalmazott, hogy minden nap, ami védelem nélkül telik, az fokozott kockázatot rejteget, tehát nincs okunk késlekedésre.

A szakember figyelmeztetett továbbá arra is, hogy Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban már a brit koronavírus-mutáns örökítőanyaga is jelen van a szennyvízben. Mint mondta, ő épp az új variáns közösségi terjedésében látja a harmadik hullám kirobbanásának fő okát.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem az számít, honnan van az oltóanyag. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!