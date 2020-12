Koronavírus: mi történik az idősotthonokban?

Nyár vége óta gyakorlatilag semmilyen használható adatot nem oszt meg arról a kormány, hogy a járvány második hulláma hogyan érinti az idősotthonokat - írja a telex.hu. A portál megpróbált utánajárni, mi most a helyzet, mert Müller Cecília országos tisztifőorvos mindössze annyit árult el november közepén az operatív törzs egyik sajtótájékoztatóján, hogy a bentlakásos intézményekben ellátott mintegy 100 ezer ember 6 százaléka fertőzött. Hogy ebből mennyien élnek idősotthonokban, az jó kérdés, mivel ebben az adatban a pszichiátriai betegek és a fogyatékkal élők is benne vannak.

Pedig a sajtóban megjelenő hírek alapján tudható, hogy a vírus most sem kíméli az idősotthonokat, a portál cikkében részletesen fel is sorolta a különböző média által feltárt eseteket, megjegyezve, a kormányzati koronavírus-oldalon ezzel szemben utoljára augusztus 27-én tettek közzé részletes adatokat, bár területi eloszlás abból sem derült ki. A cikkben kronológiai sorrendben haladva csipegették fel az elejtett információmorzsákat, mert mint írják, a telex.hu kérdéseit rendre válasz nélkül hagyja az operatív törzs. Ezek alapján az alábbi dátumokon esett szó idősotthonok érintettségéről, és ehhez kapcsolódóan adatokról:

Augusztus 27. - utolsó részletes adatok: a járvány kezdete óta 38 magyarországi idősotthon volt érintett (14 budapesti, 24 vidéki). 923 lakónál és 148 gondozónál mutatták ki a fertőzést, 142 gondozott halt meg a koronavírus következtében.

Október 1. - Müller Cecília közölte, 25 idősotthonban találtak koronavírusos eseteket.

November 1. - Szél Bernadett független képviselő kérdésére Müller Cecília közölte, 118 szociális otthonban jelent meg a vírus (ebbe nemcsak az idősotthonok tartoznak bele).

November 12. - Az országos tisztifőorvos szerint 174 helyről jelentettek fertőzést, 6 volt érintett az első hullámban is.

A főváros kiadta az adatokat

Bár sem a telex.hu, sem a 444.hu nem járt sikerrel az országos adatokat illetően, utóbbinak annyi választ azért küldött Müller Cecília, hogy "nem kötelesek ezt nyilvántartani". A Fővárosi Önkormányzat ennél jóval készségesebbnek bizonyult. Tájékoztatásuk szerint november 24-ig nyolc, 12 telephelyen működő fővárosi fenntartású idősotthonban jelent meg a vírus a második hullámban. Összesen 400 gondozott fertőződött meg, 287 aktív esetük van jelenleg is, és 54 idős gondozott halt meg. Közölték továbbá a szeptember óta kéthetente végzett PCR-tesztek eredményét is, mely szerint eddig 8400-at végeztek, és a közel 2000 dolgozóból 105 volt fertőzött, 78-an a tájékoztatás időpontjában is házi karanténban voltak.

Ez a helyzet vidéken

A telex.hu emlékeztet arra, milyen politikai csatározás alakult ki tavasszal, amikor a vírus bejutott a Pesti úti idősek otthonába, és ott 313 gondozott fertőződött meg, 55-en közülük meghaltak. Megjegyzik, a vidéki otthonok tekintetében már akkor is alig osztott meg információkat a kormány, legfeljebb halálozások esetén nevezték meg a konkrét intézményt. A vidéki otthonok vezetői most is több esetben elzárkóztak a portál kérdései elől, de olyan intézmény is akadt, például a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő pécsi Szentlőrinc Gondozóotthon, ahol annak vezetője, Szücs Attila pontos helyzetjelentést adott. Mint a portálnak elmondta, "attól, hogy nyíltan kommunikálnak a járványhelyzetről, még nem lesz rosszabb az intézményük. Azt tapasztalja, hogy a hozzátartozók is támogatóbbak, ha partnerként kezelik őket és tájékoztatva vannak."

És hogy miért ilyen fontos most ez a téma? - merülhet fel a kérdés. Azért, mert az idősotthonok különösen veszélyeztetettnek számítanak járványügyi szempontból. "Nemcsak a gondozottak életkora és egészségi állapota miatt, hanem az intézmények zsúfoltsága miatt. A vírust a dolgozók is behurcolhatják, és ha egyszer bejut, akkor nagyon nehéz megfékezni" - magyarázza a cikk szerzője, idézve a London School of Economics (LSE) elemzését, mely szerint "több európai országban is közel minden második koronavírusos haláleset idősotthonokhoz volt köthető".

