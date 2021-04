Koronavírus: meghalt egy fertőzött kismama itthon

Újabb 2527 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 757360-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 207 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 25787-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 26 éves, kórosan elhízott, magas vérnyomással küzdő nő is, és egy egészséges, 34 éves kismama is.

8097-en vannak kórházban

Jelenleg 266823 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 8097-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 925-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 464750 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 42068 személy van hatósági házi karanténban, és 5,17 millió tesztet végeztek már el az országban.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-vakcinát egy miskolci rendelőben.

Fotó: MTI/Vajda János

Részletek a vakcinázásról

Eddig 3,36 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 1,42 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már a 4,32 ezret is meghaladja az előjegyzések száma, és az eddig regisztráltak 70 százaléka már meg is kapta az oltást. Most már bárkinél csöröghet az oltásra hívó telefon. Éjjel újabb 100 ezer adag második oltásra alkalmazható Szputnyik V vakcina érkezett. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Mivel a beoltottak száma elérte a 2,5 milliót, megkezdődött a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek és újraindulhattak a szolgáltatások, a kijárási tilalom kezdete pedig este 10 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. A fokozatos újraindítás részeként hétfőn kinyithattak az óvodák, az iskolák alsó tagozataiban és a felnőttképzésben pedig lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása. Az is kiderült, hogy a lazítás következő lépése a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása lesz. Erre akkor kerülhet sor, ha az oltott személyek létszáma eléri a 3,5 milliót. A kormány mai ülésén is értékeli a járványügyi helyzetet.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

