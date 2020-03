Koronavírus: ez vár az óvodákra itthon

"Az óvodák esetében még ma megszületik az a kormányrendelet, ami visszaadja a településeknek a jogkört, hogy eldönthessék bezárják-e azokat" - mondta Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a tegnap létrehozott oktatási akciócsoportot vezetője szombaton az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A politikus újságírói kérdésre hozzátette, ez a bölcsődékre is ugyanúgy vonatkozik. Úgy fogalmazott, ahol a szülők nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét, ott a település dönthet arról, hogy az igényfelmérést követően a nyári szünidőhöz hasonlóan kis csoportokban látják el a gyerekek felügyeletét, szétszórva az épületben.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, két budapesti kerület polgármestere már a most bejelentett döntés előtt "önállósította" magát, s elrendelte a kerületükben lévő óvodák és bölcsődék bezárását hétfőtől.

Az önkormányzatok dönthetik le, hogy bezárják-e az óvodákat és bölcsődéket. Fotó: Getty Images



Maruzsa Zoltán a kollégiumokkal kapcsolatban bejelentette, azokat nem zárják be a koronavírus-járvány miatt, de bíznak benne, hogy csak kevesen lesznek, akik nem tudnak otthon tartózkodni. Megjegyezte, az épületek alkalmasak arra, hogy szétszórva legyenek elhelyezve a gyerekek. "Több olyan speciális lakhatási körülményeket biztosító kollégium is van, ami miatt nem rendeltük el általánosa a kollégiumok bezárását" - jegyezte meg.

A köznevelésért felelős államtitkár arról is tájékoztatott, hogyan képzelik el a hétfőtől érvényes, iskolai tantermeken kívüli, digitális oktatási rendet. Megismételve Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi szavait, hangsúlyozta, csak az igazgatóknak kötelező bemenni az iskolákba, a tanároknak nem szükséges, ha megvannak a digitális oktatáshoz szükséges eszközeik.

Szülők, szomszédok oldják meg együtt

"A tanulók esetében meg kell szervezni az otthoni felügyeletet, melyre a család, a szomszédok bevonását javasoljuk, fontos, hogy a nagyszülőket védjük, ne rájuk bízzuk a gyerekeket" - mondta, s javasolta fogjanak össze a szülők, rotációban oldják meg, kis csoportokban a gyerekek felügyeletét, otthoni oktatását. Hangsúlyozta, semmiképp se lenne jó, ha elindulna egyfajta "homeschool" (otthoni iskola) gyakorlat, ahol egyszerre 20-30 diák van egy helyen, mert ennyi erővel be is járhatnának. Kiemelte, ahol nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét, ott besegít az iskola, ahol kis csoportokban egymástól elkülönítve biztosítják majd számukra a tanulás lehetőségét. Hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek valóban otthon legyenek a következő időszakban, ne pedig az utcán csatangoljanak, "bandázzanak".

Ha másképp nem, levélben és telefonon

A gyermekétkeztetésről szólva megjegyezte, ez önkormányzati feladat, de mivel maguk az iskolaépületek nem zárnak be, így ha ottani konyhán készülnek az ételek, azt továbbra is meg tudják főzni ott. A kiszállítást, pedig az igényfelmérést követően kell megoldani a lehető legracionálisabban.

Szerda óta vészhelyzet van Magyarországon a koronavírus-járvány miatt. A bejelentés részleteiért kattintson ide.

Arra nem lesz lehetőség, hogy tömegesen az étkezdében fogyasszák el az ebédet a gyerekek - jegyezte meg. Az oktatási módszerekkel kapcsolatos ajánlásokról elmondta, a tájékoztatót mindenki időben meg fogja kapni, s azt folyamatosan bővítik, mivel egyre több cég ajánlja fel szolgáltatásait ingyen. Az elmaradott térségek digitális oktatási helyzetét firtató kérdésre azt válaszolta, az intézményekben is sok az eszköz, a lakosság informatikai eszköz, főképp okos telefon ellátottsága az EU-s átlag felett van. "De ha másképp nem oldható meg, akkor analóg módon, telefonon, levélben tartják majd a diákokkal a kapcsolatot" - tette hozzá Maruzsa Zoltán.

Nincs koronavírusos orvos vagy ápoló

Lakatos Tibor rendőrezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombat délutáni tájékoztatón ismertette a már a HáziPatika.com-on is megírt új esetek számát. "Az elmúlt 24 órában hat új megbetegedést regisztráltunk, minden beteg állapota jó. Egy részük korábbi fertőzöttek kontaktja volt, a többiek új esetek" - mondta Lakatos Tibor, később egy újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: nincs a jelenleg 25 magyarországi fertőzött között egészségügyi dolgozó. Az ápolók, orvosok és egyéb egészségügyi személyzet védelméről szólva elmondta, eddig 3900 doboz szájmaszkot vettek át a háziorvosok a mentőállomásokon, s 1700 doboz várja még az átvételt, jellemzően a fővárosban. Bejelentette, megkezdték a speciális maszkok kiszállítását is a megyeszékhelyekre, ahol a háziorvosok, vagy helyettük írásos meghatalmazással kollégáik is átvehetik azokat.

Tájékoztatott továbbá arról az ajánlásról, melyet az operatív törzs fogalmazott meg, jelesül, hogy a kormányablakok ügyfelei lehetőleg csak előre foglalt időpontokra menjenek ügyeket intézni, hogy ezzel is csökkentsék a tumultust. A kész okmányokat mostantól levélben küldik ki mindenkinek, azokért személyesen nem kell bemenni a járvány ideje alatt - tette hozzá. Lakatos Tibor arról is beszélt, nem tervezik lezárni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret.

