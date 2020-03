Koronavírus: lesz, ahol az óvoda is bezár

Az oktatás hétfőtől új formában, digitálisan folytatódik, a diákok nem mehetnek be az iskolákba. Kattintson a részletekért.

A 18. kerületben és Újbudán is bezárja az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket Orbán Viktor péntek esti bejelentése után, miszerint az iskolákat hétfőtől bezárják - adta hírül az Index.hu. A cikkből az is kiderült, Zugló polgármestere, Horváth Csaba a kormánytól várja, hogy az iskolák után az óvodák és bölcsődék esetében is hozzák meg a sokak által várt lépést.

Az iskolák bezárásáról már döntött a kormány, az óvodák és a bölcsődék esetében is sokan hasonló intézkedést várnak. Fotó: Esra Bilgin/Getty Images

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Facebook-posztjában arról tájékoztatta a lakosságot, hogy "biztosítani fogja azoknak a kerületi gyerekeknek az étkeztetését az otthonukban is, akik szinte csak az iskolában jutnak megfelelő minőségű meleg ételhez", ám mivel a jogkört elvették az önkormányzatoktól, így nem dönthetnek az óvodák és a bölcsődék bezárásáról. Egy későbbi posztjában pedig már arról írt, "a hírek szerint még a hétvégén születhet Kormánydöntés erről is".

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége még pénteken javasolta, hogy zárják be a koronavírus miatt az önkormányzati bölcsődéket és óvodákat.