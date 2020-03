Koronavírus: bezárták a holland iskolákat

Az új típusú koronavírus eddig 322 embert fertőzött meg és 2 áldozatot szedett Hollandiában. Az észak-brabanti régió iskoláinak tanárai közül is többen megbetegedtek, ezért az intézményeket bezárták és több mint 4 ezer gyerek nem mehetett iskolába.

Szájmaszkot viselő utasok egy holland repülőtéren. Fotó: Getty Images

"Nincs ok az aggodalomra"

A holland miniszterelnök, Mark Rutte szerint a holland gazdaság képes ellenállni a koronavírus-járvány okozta káros hatásoknak. "Kormányunk prioritása most a közegészségügy. De ha a gazdaság helyzetét vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy nincs ok az aggodalomra. Alacsony munkanélküliséggel és államadóssággal, valamint költségvetési többletünkkel ki fogjuk védeni a csapásokat" - mondta az államfő.

Máshol is próbálják megfékezni a járványt

"Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak" - mondta Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Olvasson tovább!

Az új koronavírus már Belgiumban is több száz embert fertőzött meg. A legfrissebb adatok szerint az országban eddig 239 megbetegedésről tudnak, egy páciens viszont már meggyógyult. Az ország közlése szerint a vírus még mindig csak korlátozott mértékben terjed, a belga sajtó viszont arról számolt be, hogy megerősített kockázatkezelési intézkedéseket rendeltek el Belgiumban. A napokban derült ki az is, hogy lemondják az ezer főnél több embert vonzó rendezvényeket Luxemburgban. A valamivel több mint félmillió lakost számláló országban eddig 5-en kapták el az új koronavírust.

Bejelentették továbbá, hogy a NATO és az Európai Bizottság két munkatársát is koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták. A nemzetközi szervezetek ezután megtették a szükséges óvintézkedéseket az ott dolgozók érdekében.

Bonyolult helyzet állhat elő, ha kisgyerekes szülőket vonnak karantén alá. Bizonyos esetekben ugyanis akár egy szoptató kismamát is elválaszthatnak a csecsemőjétől. A részletekért olvassa el az nlc.hu cikkét!