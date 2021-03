Koronavírus: ennyi áldozatot szedett a BKV-nál

Koronavírus: ezért baj, hogy a brit mutáns terjed itthon - kattintson!

"Az utóbbi napok súlyos számai fájdalmasan marnak az ember lelkébe, főleg, hogy tudjuk, a statisztikák mögött emberi életek vannak. Szülők, testvérek, gyermekek, barátok, rokonok, kollégák, ismerősök" - fogalmazott a főpolgármester. Azt írta, az egyperces néma csönd nem mulasztja el a gyászolók fájdalmát, nem hozza vissza azokat, akik elmentek, de emlékeztet mindenkit arra, hogy bármilyen nehéz is, még ki kell tartanunk. Az egyperces csönd emellett Karácsony szerint arra is emlékeztet, hogy hálával tartozunk azoknak, akik most is erejüket megfeszítve küzdenek a koronavírus-fertőzöttek életéért.

A járművezetők fokozottan veszélyeztetettek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Soha nem látott kihívások

A BKV közlése szerint a koronavírus-járvány jelenlegi, harmadik hulláma soha nem látott kihívások elé állítja a társaságot. Jelenleg több mint ötszáz BKV-munkavállaló van karanténban, kilenc dolgozó pedig életét vesztette afertőzéskövetkeztében. "Ez személyes tragédiát jelent a családoknak és vállalatunknak egyaránt" - közölték. Kiemelték ugyanakkor, hogy a nehézségek ellenére a stabil üzemeltetés még fenntartható, a betegségen átesett dolgozók ugyanis folyamatosan állnak vissza a munkába.

Hamarosan oltják a járművezetőket

A cég vezetése megjegyezte, tisztában vannak azzal, hogy a vállalatnál dolgozók jelentős része fokozottan veszélyeztetett, ugyanis nap mint nap nagy tömeggel találkoznak. Épp ezért lépéseket tettek azért, hogy a társaság dolgozóinak minél hamarabb biztosíthassák az új típusú koronavírus elleni védőoltást. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília szerdán jelentette be, hogy megkezdődik az úgynevezett kritikus infrastruktúrában dolgozók, mások mellett a tömegközlekedési szolgáltató vállalatok munkatársainak beoltása is. A járműveket egyébként naponta fertőtlenítik, a járművezetőknek pedig biztosítják a védőfelszereléseket és a védekezéshez szükséges eszközöket.

