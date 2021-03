Koronavírus-oltás: ők kapják meg a következő körben

Az operatív törzs úgy döntött, hogy a védekezést segítő rendőrök és katonák mellett - az oltási program 6. szakaszaként - megkezdődik a kritikus ágazatokban dolgozók koronavírus elleni beoltása is. A döntés célja, hogy a tömegközlekedést, a vonatközlekedést, valamint a lakosság áramszolgáltatását biztosító vállalatok veszélyeztetett dolgozói mielőbb védetté váljanak - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette, hogy a 65 év felettiek immunizálása továbbra is prioritást élvez, így természetesen az ő oltásuk is folytatódik.

Soós Zoltán háziorvos beolt egy férfit. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ezek most a legfőbb célok

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben a legnagyobb erőfeszítést az egészségügyi dolgozók végzik, ezért most nagyon fontos, hogy centralizáltan és racionalizáltan használjuk fel az erőforrásokat. Egy új kormányrendelet már lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet idejére a kórházak irányítása alá kerüljenek az önkormányzati szakrendelők is, az intézmények pedig sorra toborozzák az önkénteseket - mondta el a szakember.

Emlékeztetett továbbá, hogy már a háziorvosok is felírhatják a favipiravirt az otthon lábadozó koronavírus-fertőzöttek részére. Ezzel az a cél, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, a szer ugyanis gátolja a vírus szaporodását, és idejekorán adva megelőzheti a betegség súlyosbodását - magyarázta Müller Cecília.

Csalók járják a lakásokat

A tájékoztatón felhívták a figyelmet, hogy egyeseket mindenféle előzetes jelzés nélkül felkerestek ismeretlen személyek arra hivatkozva, hogy az új típusú koronavírus elleni védőoltást beadni jöttek. A tiszti főorvos ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy jelenleg a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon zajlik a lakosság oltása. A nehezen mozgó betegek természetesen az otthonukban is megkaphatják a vakcinát, de őket maximum a háziorvosuk keresheti fel, külön oltócsoport tehát biztosan nem járja a lakásokat. Az ilyen indokkal megjelenő idegeneket tehát semmiképp sem szabad beengedni - hangsúlyozta.

