Koronavírus: elhunyt egy 30 éves magyar fertőzött

937 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 24 014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 736 főre emelkedett. A legfiatalabb áldozat egy 30 éves férfi, akinél alapbetegségként szívbillentyű-elégtelenség volt megadva, a legidősebb pedig egy 92 éves férfi, akinek Parkinson-kórja, agyérelmeszesedése és magas vérnyomása volt.

5141-en már meggyógyultak a betegségből, az aktív fertőzöttek száma 18 137 fő. Az aktív fertőzöttek 37 százaléka, az elhunytak 54 százaléka, a gyógyultak 39 százaléka budapesti. 620 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 38-an vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnap reggeli adatok szerint 24014 fertőzött és 736 elhunyt van itthon - a kép Budapesten készült. Fotó: Getty Images

A védekezés egyik alappillére a maszkhasználat

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország működőképességét meg lehessen tartani, és meg lehessen akadályozni, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a könnyen betartható, általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Az egyik ilyen előírás a maszkviselés: itthon kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is.

Ahhoz azonban, hogy a maszk megfelelően betölthesse funkcióját, meg kell tanulni a helyes használatát, erről Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszélt. Mint kiemelte, a maszknak teljesen fednie kell az orrot és a szájat is, és ügyelnünk kell arra is, hogy a védőeszköz a lehető legjobban illeszkedjen az archoz és az orrhoz. Miután felvettük a maszkot, ne nyúljunk hozzá, és lehetőleg az arcunk szabadon lévő részét és a szemünket se tapogassuk, különben megnövelhetjük a koronavírus-fertőzés kockázatát. A maszk levétele után pedig mossuk meg vagy fertőtlenítsük a kezeinket.

A szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy mostantól a sál vagy a kendő nem elegendő az új típusú koronavírus elleni védekezéshez. Ez azt jelenti, hogy 6 éves kor felett mindenkinek orvosi, munkavédelmi vagy házilag készített maszkot kell viselnie. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor a vírus terjedését lassíthatjuk.

