Koronavírus: a magyar települések 85 százaléka érintett

Koronavírus: 30 nap múlva egy könnyebb időszak jöhet - részletek itt.

A héten számos új szigorítást jelentett be a kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Ezek betartásával kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott, hogy mindenkinek az együttműködésére számítanak, és arra is, hogy megértik, miért fontos most a szigorítás és a fegyelmezettség.

Védőmaszkot viselő járókelők a budapesti Örs vezér téren. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Fókuszban az élet védelme

Az új típusú koronavírus elleni védekezésben mindenki legyen a hatóság társa, és ne a retorziók elkerülése legyen a cél, hanem szeretteink és embertársaink életének a védelme - emelte ki a tisztifőorvos. Elmondása szerint jelenleg mindenkinek biztosított a megfelelő, magas színvonalú ellátás. Ennek fenntartásához azonban mindent meg kell tennünk a járványgörbe ellaposításáért.

Senki sem kivétel

Bár a COVID-19-cel küzdők többségénél enyhe lefolyású a betegség, mégis egyre többen kerülnek kórházba afertőzéskövetkeztében. Tegnap ráadásul ismét életét vesztette egy 20 éves fiatalember. Az eset arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a kór az idősekre a legveszélyesebb, senki sem kivétel, és a fiataloknál is előfordulhat súlyos megbetegedés vagy halál. A legnagyobb kockázat pedig az, hogy nem tudhatjuk előre, hogyan reagál a szervezetünk a koronavírusra - figyelmeztetett Müller Cecília.

A tájékoztatón az is kiderült, hogy jelenleg 174 szociális intézmény érintett a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek közül 6 helyen már az első hullám idején is igazoltak fertőzötteket.