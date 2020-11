Koronavírus: a kutyasétáltatók nagyobb eséllyel kapják el

Spanyol kutatók nemrég arra jutottak, hogy a kutyatartók, akik rendszeresen sétálnak is négylábú társaikkal, 78 százalékkal nagyobb eséllyel kaphatják el a koronavírus-fertőzést - számolt be a tanulmányról a brit Metro című lap. Mint írják, ennek fő oka a tudósok szerint az, hogy a kutyák "összeszedhetik" és terjeszthetik a vírust - méghozzá azáltal, hogy fertőzött felületekkel érintkeznek, majd a gazdáikkal.

Menhelyi kutyákkal kerülnék ki a kijárási tilalmat Sokan menhelyi kutyák örökbefogadásával használnának ki egy kiskaput, hogy a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseket kikerülve este 8 óra után is elhagyhassák otthonukat. Részletek itt. h i r d e t é s

Azt pontosan a tudósok sem tudják, hogy az állatok mégis hogyan terjeszthetik a betegséget, de az tény, hogy találtak már koronavírusos házi kedvenceket - bár nem voltak tüneteik, és nem is pusztultak el attól, hogy a kórokozó jelen volt a szervezetükben.

A kutatásról

A tanulmányt a Granadai Egyetem és az Andalusian School of Public Health tudósai jegyzik, és az Environmental Research című folyóiratban jelent meg. A kutatók 2086 alanyt kértek meg arra, hogy töltsék ki kérdőíveiket - a válaszadók 41 százaléka 40-54 év közti felnőtt volt. A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy az alanyok milyen hétköznapi teendőket iktattak be továbbra is a pandémia idején, és elkapták-e a koronavírust.

Egy friss tanulmány szerint a kutyasétáltatók 78 százalékkal valószínűbben kaphatják el a koronavírust. Fotó: Getty Images

Arra az eredményre jutottak, hogy 4,7 százalékuk, vagyis 98 ember átesett a fertőzésen, a legkockázatosabb tevékenységek pedig az online bevásárlás, az irodai munka (home office helyett), a koronavírusos beteggel egy háztartásban élés, illetve a kutyasétáltatás voltak. Ez utóbbi 78 százalékkal növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a tudósok szerint.

Mit tehetünk?

A már mindenki által ismert óvintézkedéseket - mint például a távolságtartás, a maszkviselés és a rendkívül fontos rendszeres kézmosás - egészítsük ki néhány új kötelező teendővel, amelyekre kutyasétáltatás közben és után is figyeljünk. Kerüljük a kutyafuttatókat, zsúfoltabb helyeket, és ne járjunk társaságban sétáltatni - tartsuk a kapcsolatot online azokkal, akikkel egyébként együtt szoktunk menni, meg fogják érteni. Viseljünk kesztyűt (ez egyébként is időszerű), ne simogassuk más kutyáját és ne hagyjuk másoknak sem, hogy a mienkhez nyúljanak.

Négylábú társunknak ne engedjük, hogy más kutyák ürülékét szaglássza. Mert bár egyelőre nincs elég tudományos bizonyíték arra, hogy ez is hozzájárulhat a vírus esetleges terjedéséhez, a tudósok szerint lehetséges. Séta után fertőtlenítsük a póráz fogantyúját, mossuk meg a kutya lábát, és mi magunk is cseréljünk ruhát, mossunk arcot és természetesen ne feledkezzünk meg a kézfertőtlenítésről, illetve az alapos kézmosásról.

Csalók hirdetnek koronavírus elleni hamis vakcinát az interneten, miközben egyelőre csak Oroszországban van forgalomban védőoltás. További részletekért kattintson az nlc.hu cikkére.