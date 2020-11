Menhelyi kutyákkal kerülnék ki a kijárási tilalmat

Mi mindent kell alaposan megfontolnunk, mielőtt befogadunk egy kutyát az életünkbe és otthonunkba? Részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor november 9-én jelentette be, hogy szigorúbb intézkedéseket vezet be a kormány a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében. Az intézkedések részeként általános kijárási tilalmat rendeltek el az este 8 és reggel 5 óra közötti időszakra. A korlátozás alól alapvetően csak azok kapnak felmentést, akik munkavégzés miatt kénytelenek elhagyni otthonukat. Egy nappal később aztán a miniszterelnök közzétett egy módosítást, miszerint lakhelyük 500 méteres körzetében a kutyasétáltatók számára is szabad a kijárás, amíg kedvencükkel sétálnak.

Az intézkedés bevezetése óta megnövekedett a menhelyi kutyák iránti érdeklődés - mondták el az RTL Klub Híradójának a megkérdezett állatvédő szervezetek. "A betelefonálók többsége el is ismerni, hogy csak arra az időszakra kellene nekik inkább kutya, amíg ők otthon vannak. Sőt, olyan telefonálónk is volt, aki a kijárási tilalom idejére szeretett volna ideiglenes befogadóvá válni" - árulta el Novák Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány menhelyvezetője. Hozzátette, természetesen ezeket a megkereséseket elutasítják. Félő, hogy a járvány lecsendesedését követően tömegesen vinné vissza a menhelyekre az állatokat.