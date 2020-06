Koronavírus: a 2008-asnál is nagyobb válság jöhet

A koronavírus-járvány gazdasági hatását sajnos egyre több család érzi már meg itthon - és a helyzet még romolhat. Több mint négyszázalékos világgazdasági visszaesést prognosztizál ugyanis a Coface - számolt be róla a Magyar Nemzet. A nemzetközi hitelbiztosító jövőre ugyanakkor már 5,1 százalékos növekedéssel számol, ennek azonban feltétele, hogy ne kerüljön sor a járvány második hullámára.

Ezt gondolják a válságról a magyarok A magyarok kétharmada szerint egy év alatt kiheveri a gazdaság a koronavírust, a szektorok közül pedig a gyógyszeripar ellenáll leginkább a járvány miatti válságnak. Részletek itt.

A világ számos országában - így hazánkban is - májusban már enyhítették a korlátozásokat, ennek köszönhetően pedig fokozatosan újraindulnak a gazdaságok; a SARS-CoV-2 vírus okozta pandémia ugyanakkor sokkolta a világgazdaságot. A jelentés szerint az idei évre jósolt 4,4 százalékos visszaesés azt jósolja, hogy a legutóbbi - 2008-ban kitört - világválságnál is komolyabb recesszióra lehet számítani. A jövő évre várható növekedés ellenére több ország, köztük például az Egyesült Államok, az eurózóna államai, Japán és az Egyesült Királyság gazdasága a mostani kilátások szerint 2021-ben még nem dolgozza le az idei hátrányt, a 2019-es GDP-nél 2-5 százalékponttal alacsonyabb eredményt érhet el.

Az Egyesült Államok gazdasága is csak nehezen fogja kiheverni a pandémiát. Fotó: Getty Images

Aki tud, most félretesz, nem költ

A Coface szakértői szerint több tényező is nehezíti a gazdaság fellendülését. Például a járvány által hozott bizonytalanság miatt a háztartások óvatosak, valószínűleg költekezés helyett növelni fogják a megtakarításaikat. Emellett sok piaci szereplő felszámolhatja a befektetéseit, vállalkozásait. A hitelbiztosító számos ágazatban lát kockázati tényezőt, ilyen sérülékeny szektornak minősíti az autóipart, a fémipart, a kiskereskedelmet, valamint a textil- és ruhaipart. Vannak persze a válságnak ellenálló szektorok is, mint a gyógyszeripar és a mezőgazdaság.

Arra is számítani kell, hogy világszerte megnő a csődöt jelentő vállalkozások száma. A Coface előrejelzése szerint az Egyesült Államokban 43 százalékkal, az Egyesült Királyságban 37 százalékkal, Japánban 24 százalékkal, Franciaországban 21 százalékkal, Németországban 12 százalékkal több cég válhat fizetésképtelenné, mint 2019-ben. Drámai forgalomcsökkenés várható a turizmusban, és globális szinten az is negatív hatást okoz, hogy kevesebb jövedelmet utalnak haza a külföldön dolgozó alkalmazottak az anyaországukba. Tovább rontja a helyzetet az is, hogy az alapanyagok és nyersanyagok ára drasztikusan csökkent a járvány hatására, így a kitermelésük sokkal kevésbé lesz jövedelmező, mint korábban.

Mivel jelentősen fokozódtak a rövidtávú hitelkockázatok, a Coface 71 országot a korábbinál alacsonyabb szintre sorolt a saját osztályozási rendszerében. Ez a hitelbiztosító által rendszeresen vizsgált országok 40 százalékát érintette. A lépés eredményeként a régiós államok közül Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia országkockázata azonos, A4-es szinten van a Coface-nál.