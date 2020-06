Koronavírus: "a járvány nagyja már mögöttünk van"

A koronavírus-járvány nagyja már mögöttünk van - jelentette ki hétfőn Olivier Véran, a francia egészségügyi miniszter. A vendéglátóhelyek teljes körű megnyitásával az ország már teljesen visszatért a megszokott kerékvágásba. A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy a koronavírus elleni küzdelem még nem érhet véget, a kórokozó ugyanis még mindig jelen van az országban. Emlékeztetett arra is, hogy az egészségügyi előírások érvényben maradnak. "Folytatjuk a teszteléseket és a kontaktszűréseket, illetve továbbra is kerülendő a csoportosulás zárt térben" - fogalmazott.

Franciaországban 5 ezer főnél több embert vonzó rendezvényeket továbbra sem lehet tartani, valamint a közterületeken a 10 főnél nagyobb csoportosulások sem engedélyezettek. Most már egyébként Franciaország egész területe a koronavírus terjedése szempontjából a kevésbé veszélyeztetett, zöld színnel jelölt övezetbe tartozik. A franciák eddig több mint 194 ezer fertőzöttről és csaknem 29500 áldozatról adtak hírt. A gyógyultak száma meghaladta a 73 ezret, így az aktív fertőzöttek száma 91 ezer körül alakul.

A franciáknál hamarosan véget érhet, a törököknél viszont újra erősödik a járvány.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lassult a terjedés Moszkvában

Az önizoláció és a digitális forgalmi engedélyek rendszerének megszüntetése ellenére is lassult Moszkvában az új típusú koronavírus terjedése. Ez lehetőséget adott a korlátozások további enyhítésére, így mától megnyithattak az éttermek és kávézók nyári teraszai az orosz fővárosban. Megnyitották kapuikat az előzetesen bejelentkező látogatók előtt a múzeumok és a kiállítások, valamint a könyvtárak is. Emellett újrakezdhették a nem sürgősségi kezeléseket a fogorvosok, de újraindulhattak az ingatlanközvető, reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák is. A járványhelyzet további kedvező alakulása esetén június 23-ától már az edzőtermek és az uszodák is látogathatók lesznek Moszkvában. Újraindulnak a kirándulóhajók, és megnyitnak az óvodák és a játszóterek is. Ettől a naptól kezdve le lehet ülni a köztéri padokra, valamint az éttermek és a kávézók belső helyiségeiben is fogyaszthatnak a vendégek.

Moszkva polgármestere Szergej Szobjanyin ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget, ezért továbbra is be kell tartani egymás között a védőtávolságot, nyilvános helyeken továbbra is viselni kell a szájmaszkot és a védőkesztyűt, valamint kerülni kell a tömeget és a szükségtelen érintkezéseket. A moszkvai kórházakban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma 13 százalékkal csökkent, de még mindig eléri a 8 és fél ezret. Az országban a járvány kezdete óta több mint 15,1 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 208900 laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 316 683 embert tartanak megfigyelés alatt. Az oroszok eddig összesen csaknem 545 ezer igazolt esetről és 7274 áldozatról számoltak be. A gyógyultak száma a 294 ezerhez közelít, az aktív fertőzöttek száma tehát még több mint 243 ezer.

Törökországban ismét felgyorsult a terjedés

Május közepi szintre gyorsult vissza az új típusú koronavírus terjedése Törökországban. Az ország csaknem 1 hónap után újra 1600-hoz közeli új esetet jelentett az elmúlt napon. A kórokozó terjedése május közepéig egyértelműen lassult, majd heteken keresztül stagnált, az új esetek napi száma 750 és 1200 között ingadozott. A hétfői adat azonban már több mint kétszerese a június 2-ainak, amikor is 786 embernél diagnosztizálták a fertőzést. Az intenzív ápolásra, illetve a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma ugyancsak nőtt. A török egészségügyi miniszter, Fahrettin Koca úgy véli, hogy az ország távolodik a céljától, a leggyengébb ponjuk pedig a meggondolatlan optimizmus.

Törökország május 4-étől "ellenőrzött társadalmi élet" elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a megfelelő tisztálkodásra, tisztán tartásra épül. A lazítások keretében nyitva tartanak egyebek mellett a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, az óvodák, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, a szállodák és a strandok is. A 83 milliós országban a hatóságok idáig több mint 2,32 millió koronavírustesztet végeztek el. A törökök egyébként már csaknem 180 ezer igazolt esetet és 4825 halottat regisztráltak. A gyógyultak száma már meghaladta a 152 ezret, így az aktív betegek száma 23 ezer körül mozog jelenleg.

