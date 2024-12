Két módszer, amellyel gyakran próbálkoznak a csalók

Az első sértett még októberben ismerkedett meg az interneten egy James Connor néven regisztrált idegennel – írja szerdai közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Rendszeressé váltak közöttük az üzenetváltások, bensőséges kapcsolatba kerültek. Idővel aztán a férfi egy csomag átvételére kérte meg az asszonyt, de ahogy ez lenni szokott, a szállítás több nehézségbe ütközött. A történetet úgy alakította a csaló, hogy a jóhiszemű nő négy alkalommal utalt el idegeneknek különböző jogcímeken összesen 1 254 000 forintot, mire belátta, hogy átverték. Ekkor tett feljelentést.

Többféle módszerrel is megpróbálhatják ellopni a pénzünket az internetes csalók. Fotó: Getty Images

A módszert a rendőrök nigériai levélnek nevezik. A csalók elsősorban közösségi oldalakon, online társkereső portálokon szemelik ki áldozataikat. Írásban keresik meg őket, és bár a beszélgetésre is lenne mód, soha nem kommunikálnak élő szóban. Valamilyen kitalált történettel férkőznek a másik fél bizalmába, majd ráveszik, hogy pénzt utaljon egy megadott számlára. Máskor azt kérik, adja meg a banki adatait, hogy az ígért vagyont utalni tudják. Persze nem küldenek semmit, hanem ellopják, ami a számlán van.

Milliókat bukott a gyanútlan eladó

A másik női áldozat egy használt etetőszéket szeretett volna eladni. Alig néhány óra elteltével jelentkezett nála egy reménybeli vásárló. Az üzenetváltás során azonban a levélíró a hamis linket küldött át, amely egy banki áloldalra vezette az eladót. Ő aztán ott megadta a kért adatokat, majd egy SMS-ben kapott, 16 számjegyű kódot is beírt az utasításnak megfelelően. Ekkor ugyan elkezdett gyanakodni, ki is lépett a banki alkalmazásból, de már késő volt. Hamarosan megtudta a valódi banki üzeneteiből, hogy a számlájáról két alkalommal összesen 7 625 000 forintot utaltak el egy idegen számlájára, majd onnan tovább egy következőre, ahonnan már fel is vették az összeget.

Az eladók átverése az online piactereken szintén gyakori csalási módszer. Korábban főként a vevőket károsították meg úgy, hogy egy fiktív áruért előre kifizettették a vételárat, majd soha többé nem hallattak magukról. Az új módszer szerint viszont az eladótól valamilyen ürüggyel kicsalják a banki adatait, mondván, oda utalják a vételárat, vagy a szállítóra hivatkozva kérnek megerősítést. A lényeg, hogy mire az eladó észbe kap, már ellopták a pénzét.

Így előzheted meg, hogy bedőlj a csalóknak

A Tolna megyei rendőrök az alábbi tanácsokkal igyekeznek segíteni a hasonló káresetek megelőzését.