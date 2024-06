Hőség: erre figyelj kisgyerekes szülőként

Annak érdekében, hogy gyermeked kánikula idején is biztonságban legyen, szülőként fontos megfogadnod néhány jótanácsot. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a legalapvetőbb óvintézkedéseket gyűjtötte össze csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Először is, ha kimozdultok otthonról, érdemes árnyékos helyet keresni. Egyben javasolt, hogy a nagy forróságban az átlagosnál kevesebb időt töltsenek a gyerekek a szabadban mozgással. Nagyon oda kell figyelni a megfelelő folyadékpótlásra is. Kizárólag anyatejjel táplált csecsemők esetében ez azt jelenti, hogy az átlagos 8-10 alkalomnál akár többször is meg lehet őket etetni. Vegyesen táplált kisgyermekeknél pedig javasolt, hogy gyakrabban itassuk őket. Kisgyermekek számára ideális a folyadékbevitelhez a víz, frissen facsart gyümölcslé, joghurt és tea, kerülni kell viszont a szénsavas és a magas cukortartalmú üdítőket.

Otthon a lakást a legmelegebb órákban mindenképpen érdemes leárnyékolni, a szellőztetést pedig időzítsük éjjelre. Az NNGYK végezetül arra figyelmeztet, hogy gyermeket – ahogy állatot sem – nem szabad magára hagyni egy parkoló autóban. Mint arra a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) új kisfilmje is rámutat, a jármű belső hőmérséklete gyorsan felszökhet, 10 perc alatt akár 10 fokot is nőhet.

