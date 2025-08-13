Olyan durva hasmenés kínozta, hogy törölték a nő járatát – ez az étel okozott gyomorrontást

Egy ismert TikTokkert olyan súlyos hasmenés kínzott a United Airlines egyik gépén, hogy törölték a járatát. A civilben író és színésznő Meghan Reinertsen most bocsánatot kért mindazoktól, akiket ez bármilyen módon is érintett – számolt be a szerencsétlen esetről a Mirror.

A gépet végül csak a teljes fertőtlenítést követően engedték újra felszállni. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Meghan a Portugáliából hazafelé, az Egyesült Államokba tartó járaton lett rosszul. Remélte, hogy miután leszáll a gép, megoldódik a dolog, de nem így történt. Sőt: egyre rosszabbul lett, így a New York-i Newark repülőtéren már alig jutott át a vámon, a következő járaton pedig a problémák csak súlyosbodtak.

„20 perc alatt több hasmenésem volt, mint amennyi bárkinek az életében kellene. Ráadásul hányni is elkezdtem, így egy légiutas kísérő segítségét is kérnem kellett. Végül egyedül értem el, hogy törölték az Indianapolisból induló járatomat”– jelentette be TikTok videójában 20 millió követőjének. Elismerte, hogy védőruhás takarítókra volt szükség a katasztrófa eltakarításához, miközben őt kerekesszékkel szállították le a gépről. Követőit abba is beavatta, mi okozhatta a gyomorrontást: egy nem megfelelően átsütött hamburgerhús, amit még előző este Portugáliában evett.