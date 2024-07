Ha résnyire leengeded a kocsi ablakát, a hőség akkor is ölhet – figyelmeztet a rendőrség

Mindig veszélyes és felelőtlen dolog a gépjárműben bárkit magára hagyni, azonban a mostani hőség idején ez könnyen életveszélyes is lehet, és az szinte mindegy, hogy az autó teljesen zárva van, vagy résnyire leengedtük az ablakot – írja a rendőrség.

Rendkívül gyorsan felforrósodik ilyenkor a kocsi utastere, akár 70 fok is lehet odabent. Fotó: Getty Images

70 fok is lehet odabent

A napon hagyott autó utastere egy átlagosan meleg nyári napon is rendkívül gyorsan 50 fok fölé emelkedhet, de a mostani hőségben akár a 70 fokot is elérheti. Ezen pedig a résnyire lehúzott ablak sem segít: az utastér belső hőmérséklete a vizsgálatok szerint is mindössze 3 fokkal alacsonyabb, mint felhúzott ablakok mellett. Könnyedén hőgutát lehet kapni tehát ilyenkor is, ami akár tragikus kimenetelű is lehet, főként gyerekek és kisállatok esetében.