Félnek az utasok: randalírozók lepték el a gödöllői HÉV-et

„Undorító, vállalhatatlan, közveszélyes emberek lepték el a H8-H9-es HÉV vonalát, és élhetetlen az egész” – hívta fel a problémára egy olvasó a 24.hu figyelmét. Hozzátette, a helyzet meglátása szerint egyre rosszabb, és mivel rengeteg ember közlekedik a vonalon, fontos lenne mihamarabb megoldást találni. Kitért rá, a kábítószerfüggők teljesen átvették az uralmat mind az Örs vezér téren, mind a HÉV-en. Maga is napi szinten látja, hogy csapatosan ingáznak Kerepesre és vissza, közben a járatokon dohányozva, üvöltözve, a többi utast vegzálva. Maguk mögött pedig szemetet hagynak: fecskendőket, koszt, emberi ürüléket és vizeletet.

A 24.hu megkereste az ügyben a MÁV-Volán-csoportot. A cég is megerősítette, hogy a H8-as vonalon is tapasztalható a környező településeken elharapódzó közbiztonsági helyzet. „Sok az ittas, kábult, bódult személy, akik rendszeresen zavarják a HÉV-en utazó embereket, érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül utaznak, összeszennyezik a szerelvényeket. A helyzet romlásának az utasok és a kollégáink egyaránt kárvallottjai” – fogalmazott válaszában a közlekedési szervezet, hozzátéve ugyanakkor, hogy nem is céljuk, illetve sem jogkörük, sem anyagi lehetőségük nincs arra, hogy átvegyék a rendőrség feladatait az ügyben. Csúcsidőben és az esti órákban emelt létszámban teljesítenek ugyan szolgálatot a HÉV rendészek a vonalon, ezzel együtt a probléma nagysága „időnként túlmutat a rendelkezésre álló kapacitásokon”.

Arra a kérdésre, hogy mit tehetnek az utasok, ha veszélyben érzik magukat a járatokon, a MÁV-Volán-csoport azt javasolta: kérjék a HÉV rendészek vagy a járművezető segítségét, vagy hívják közvetlenül a 112-es segélyhívót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte: havonta szerveznek közbiztonsági akciót a HÉV vonalain a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve. Ennek során az egyenruhások nemcsak a szerelvényeket, de a megállóhelyeket és a járatok vonalát is ellenőrzik. Emellett illetékességi területén a Gödöllői Rendőrkapitányság is visszatérően folytat ellenőrzéseket. Ebbe olykor a vonatkísérés is beletartozik, amikor a rendőrök a szerelvényekre felszállva, hetente több órát lefedve felügyelik a közbiztonságot. A 24.hu azon kérdésére, hogy hosszú távon mi lehet a megoldás a kialakult helyzetre, a BRFK nem tért ki válaszában.

