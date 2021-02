Felhasználta a maradék oltóanyagot egy orvos, kirúgták

A Moderna koronavírus elleni oltóanyagát bontatlanul -15 és -25 Celsius-fok között kell tárolni. Egy injekciós üvegből összesen tíz (0,5 ml-es) adag nyerhető ki. Ahogy az Európai Gyógyszerügynökség által közzétett felhasználási útmutatóban is olvasható, felbontás után - vagyis miután tűvel átszúrják a fiola tetejét - viszont 6 órán belül az összes, megmaradt oltóanyagot fel kell használni, különben mehet a kukába.

Egyelőre sokkal többen várnak koronavírus elleni oltásra, mint amennyi oltóanyag van. Fotó: Getty Images

Oltani mindenáron. Vagy mégsem?

A Houstonban dolgozó Hasan Gokal, az egyik külvárosi kórház sürgősségi osztályának vezető orvosa december végén egy konferenciahíváson vett részt, melyen állami egészségügyi tisztviselők elmagyarázták a Moderna vakcinájának beadási protokollját - számolt be róla a nytimes.com. Gokal a lapnak elmondta: arra utasították, hogy oltsa az egészségügyi dolgozókat és a gondozást nyújtó intézményekben lakókat, majd a 65 év felettieket, vagy a krónikus betegeket, akiknél nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata. Állítása szerint a megbeszélésen a tisztviselők hangsúlyozták: nem akarják, hogy egyetlen adag is pocsékba menjen, "csak szúrja az emberek karjába".

Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt: egyes polgármesterek és feleségük, illetve a helyi prominens személyiségek ugyanis soron kívül jutottak hozzá a vakcinához. Közben más országokban többen is lemondtak hivatali posztjukról, miután hasonló módon kaptak új típusú koronavírus elleni vakcinát.

December végén Gokal egy egészségügyi dolgozóknak tartott oltási eseményen dolgozott. Zárás előtt még beesett egy vakcinára jogosult ember. Az egyik nővér új fiolát bontott, de a helyszínen lévők közül már nem tudtak felhajtani több oltásra vágyót: a megkérdezettek vagy elutasították a lehetőséget, vagy már megkapták a vakcinát. Gokal felhívta a műveletekért felelős közegészségügyi tisztviselőt, és közölte, hogy felhasználja a megmaradt oltóanyagot, amit központilag jóvá is hagytak. Ezután rögtön meg is csörgette az egyik kollégáját, akinek a szülei jogosultak voltak az oltásra, de nem tudta elérni őket.

Az orvos a nyitott fiolát nem vitte vissza az irodába, "nehogy pocsékba menjen", hanem elkezdte hívni a mobilja névjegyzékében szereplő ismerőseit, hogy megkérdezze, van-e idősebb rokonuk vagy szomszédjuk, aki jogosult az oltásra, és kéri is. Végül az összes adagot olyannak adta, aki rászorult: a beoltottak között akadt 60 év körüli szívbeteg, demenciában szenvedő 80 éves, ágyhoz kötött 90 éves beteg, és egy egészségügyi klinika recepcióján dolgozó is. Az utolsó dózist pedig - állítása szerint nem sokkal azelőtt, hogy az oltóanyag használhatatlan lett volna -, tüdőszarkózissal küzdő 47 éves felesége kapta. Mint mondta, a nő még meg is kérdezte, helyes-e, amit tesznek. "Az volt az utasítás, hogy ne pazaroljunk" - felelte erre Gokal. Másnap reggel benyújtotta az oltottak adatait, elvégezte a papírmunkát, és tájékoztatta feletteseit, kollégáit a történtekről. Néhány nappal később felhívták a munkahelyéről és kirúgták.

Arra hivatkozva, hogy megsértette a protokollt, a maradék vakcinát vissza kellett volna juttatnia a kórházba, vagy el kellett volna dobnia - emlékezett vissza az orvos. Megkérdőjelezték, milyen alapon döntötte el, hogy kiket olt be, majd megvádolták, hogy "ellopta az injekciós üveget" (10 dózist összesen 135 dollár értékben), és azt is felrótták neki, hogy nem a várólistán szereplő jogosultaknak adta be a maradék vakcinát. Vagyis visszaélt helyzetével, amikor barátait és családját állította más jogosultak elé - ismertette a részleteket a nytimes.com. Január végén az ügyével foglalkozó büntetőbíró elutasította a lopás vádját, de itt még nem ért véget a történet, mert a kerületi ügyész igyekszik esküdtszék elé terjeszteni az ügyet.

A maradék oltóanyagok felhasználása világszerte eredményez hasonló eseteket. Mivel a Moderna és a Pfizer-BioNTech vakcináját is hígítani kell, egy fiolából 5-6 (a Pfizeréből), illetve 10 dózis (a Modernáéból) is kinyerhető, alaposan megszervezett, pontos oltási rendre van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő, hogy végül az oltást végző orvos "nyakán marad" néhány adag vakcina.

Egyelőre kevés a vakcina, és nagy rá az igény

Január végén nagy port kavart, amikor kiderült, hogy soron kívül beoltották Gyöngyös polgármesterét. Akkor, amikor még csak az egészségügyben, illetve az idősotthonokban dolgozók, és az ott ápoltak voltak jogosultak a vakcinára. Hiesz György arra hivatkozott, hogy kapott egy telefont: felbontás után sok vakcina megmaradt, döntsön, be akarja-e oltatni magát. Ő pedig úgy döntött, kéri a vakcinát. Az EMMI január közepén szankciókat helyezett kilátásba azok számára, akik jogosulatlanul jutnak koronavírus elleni oltáshoz.