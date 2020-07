Ezért erősödött fel ennyire Amerikában a járvány

Bár a járvány "elcsendesedése" után is napi 20 ezer körül volt az új koronavírus-fertőzöttek napi száma Amerikában, június végén ismét erősödni kezdett a kór terjedése. Mostanában már 60 ezer felett van a napi új esetek száma, de a hétvégén például 24 óra alatt csaknem 72 ezer ember fertőzöttségét igazolták az amerikaiak, ami abszolút rekordnak számít - írta meg az Index.

Egyre súlyosabb a helyzet

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy naponta már 600-800 ezer tesztet végeznek el az Egyesült Államokban, a lap szerint azonban nem lehet csupán erre fogni az esetszám jelentős növekedését. Mint írják, a tesztek mintegy 9 százaléka bizonyul pozitívnak mindennap, ez alapján pedig - még nemzetközi összehasonlításban is - nagyon magas átfertőzöttségre következtethetünk. Az elmúlt két hét során egyébként 39 államban is számottevően nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kaliforniában például különösen súlyos a helyzet - erről itt írtunk bővebben.

Az emberek viselkedésén múlik, meddig súlyosbodik még a helyzet. Fotó: Getty Images

Az új típusú koronavírus jelenleg a fiatalok körében terjed rohamosan, azonban az utóbbi hetekben még így is felgyorsult az áldozatok számának növekedése, és szerda reggelre már elérte a 142 ezret. Tovább súlyosbítja a helyzetet viszont az, hogy a járványügyi szakemberek szerint a most feltárt eseteket az 1-2 héttel ezelőtt megfertőzöttek teszik ki, egy-egy súlyosabb megbetegedés pedig átlagosan a megfertőződést követő 6 hétben végződhet halállal. A mostani számok tehát nem a valós, jelenlegi képet mutatják, így nehéz előre megjósolni, meddig emelkednek még ezek az arányok.

Hogy juthattak újra idáig?

A fentieket nézve joggal merül fel a kérdés, hogy az első pusztító hullám megfékezése után hogyan fajulhatott újra eddig az amerikai koronavírus-helyzet. A háttérben meghúzódó okok egyike egyértelműen a társasági élet újraindítása. Ismét emberek töltötték meg a bárokat, az éttermeket, a mozikat, a strandokat és a fitnesztermeket, valamint újraindultak a repülőjáratok is - ezzel tehát megsokszorozódtak a koronavírus-fertőzés átadására alkalmas érintkezések. Bár a szakértők folyamatosan hangoztatták, hogy az újranyitás nem azt jelenti, hogy vége a járványnak és visszatérhet mindenki a régi szokásaihoz, jól láthatóan csökkent az emberek fegyelmezettsége és a távolságtartásra való hajlandósága.

Erre tett rá még egy lapáttal, hogy az amerikaiak egyre nagyobb arányban kezdték úgy érezni, hogy a koronavírus-járvány által jelentett veszély el van túlozva, ezzel párhuzamosan pedig a tudományellenesség és a járvány elleni szabályokkal szembeni ellenállás is jelentősen nőtt. Hiába bizonyították már a kutatások a maszkviselés hatékonyságát, az emberek ott is megtagadják ezt, ahol hivatalosan is kötelezővé tették az arc eltakarását. Ez a jelenség egyébként Magyarországon is tapasztalható, erről itt írtunk bővebben.

A járvány fellángolásához ezek mellett az is hozzájárult, hogy a nyár pont a várttal ellentétesen hatott az új koronavírus terjedésére. Tavasz elején ugyan mindenki arra számított, hogy a nyári meleg hatására erejét veszti a kórokozó, úgy tűnik, az előrejelzéseknél nem számoltak a legfontosabbal: az emberek viselkedésével. A nagy meleg hatására ugyanis ugyanúgy a zárt terekben zsúfolódunk össze, mintha mínuszok röpködnének odakint - még az ablakokat is becsukjuk, hogy működhessen a légkondi. Csakhogy ezzel pont megfelelő körülményeket teremtünk a koronavírusnak arra, hogy széles körben elterjedjen. A friss adatok szerint ugyanis a legtöbb országban a tömeges megbetegedések megugrása nagyrészt épp az ilyen, zárt helyeken kialakult fertőzési gócokra vezethető vissza.

