Életjelek nélkül, az út menti árokban hevert a férfi – ez történt vele

Életet mentett egy szabadnapos tűzoltó – osztotta meg Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint írták, Szabó Marcell tűzoltó őrmester vasárnap dél körül éppen a családjával tartott ebédelni, amikor a Győrhöz közeli településen arra lett figyelmes, hogy több ember próbál kihúzni egy férfit az út menti árokból. Megállt az autójával, és a balesetet szenvedett, életjeleket nem adó ember segítségére sietett.

Segített, ahol tudott

A helyszínen lévők értesítették a mentőket és megkezdték az újraélesztést, majd a szabadnapos tűzoltó vette át a mellkaskompressziót, amelyet a mentők kiérkezéséig folytatott. Mindeközben végig vonalban maradt a mentésirányítóval.

„A mentőszolgálat munkatársainak kiérkezése után is segített, amiben csak tudott. A közösen végzett erőfeszítésnek köszönhetően a sérült ember keringése helyreállt, stabilizálták az állapotát, majd a győri kórházba szállították” – olvasható a bejegyzésben.

