Elérte a csúcsát itthon a kullancsszezon

A hirtelen hőmérséklet-emelkedés miatt bizonyos területeken rendkívül sok kullanccsal találkozhatunk - mondta el az InfoRádióban Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint a kullancsokat a szabadban nem lehet irtani, így a legjobb, amit tehetünk, ha minden kirándulás, de akár kerti munkák alkalmával is megfelelő riasztószert használunk, illetve utólag tanácsos alaposan átvizsgálni magunkat. Bárhol, ahol aljnövényzettel érintkezünk, fennáll a veszélye, hogy az apró vérszívók felkapaszkodnak a bőrünkre.

A kullancsszezon ezekben a hetekben jár a csúcsára az országban. Fotó: Getty Images

Földvári Gábor az interjúban kifejtette, az átlaghőmérséklet emelkedése miatt egyre több nem őshonos kullancsfaj is megjelenik Magyarországon. Ezek közé tartozik a többi között a Hyalomma kullancs is, amelynek csípése esetén az érintettek megfertőződhetnek a krími-kongói vérzéses láz vírusával. Az Ökológiai Kutatóközpont éppen ezért mindenkit arra kér, hogy aki nagy méretű, csíkos lábú, gyors mozgású kullancsot talál, juttassa azt el a központ számára a kullancsfigyelo.hu oldalon található útmutatás alapján. A kutatók ezeket az észleléseket is alapul véve igyekeznek felmérni az új kullancsfaj hazai elterjedtségét.

Mi a teendő, ha kullancsot találunk a bőrünkön?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vonatkozó leírása szerint a kullancsok által terjesztett fertőzéseket hatékonyan meggátolhatjuk, ha időben felfedezzük és eltávolítjuk a bőrbe fúródott vérszívókat. Ehhez célszerű egy vékony hegyű csipesz használni, amellyel a kullancsot a bőrhöz legközelebbi részénél ragadhatjuk meg, ügyelve, hogy ne nyomjuk össze az utótestét, majd egy határozott mozdulattal húzzuk ki. Gyógyszertárakban speciális eszközt, úgynevezett kullancseltávolító kanalat is vásárolhatunk e célra. Szükség esetén azonban két körmünk közé fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható a kullancs, mert a legfontosabb, hogy minél előbb eltávolítsuk bőrünkből.

A sebet lehetőség szerint langyos, szappanos vízzel öblítsük le. Előfordulhat, hogy a kullancs eltávolításakor a bőrben marad az állat apró, visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerve. Ez azonban a fertőzések szempontjából nem jelent veszélyt, így ha nem tudtuk kiszedni, akkor mint egy apró szálka idővel magától kilökődik majd a bőrből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, hogy esetleges betegségtünetek megjelenésekor orvosunknak minél pontosabb információkat tudjunk adni.