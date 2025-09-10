Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Végre ismét iható a csapvíz ebben a kórházban

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Megszűntek a székesfehérvári kórházban korábban bevezetett csapvízhasználati korlátozások.

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, hetekig probléma volt a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a csapvízzel. Kezet ugyan lehetett vele mosni, de inni nem volt szabad belőle, ugyanis Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenlétét mutatták ki benne.

Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Drónnal készült felvétel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új, 17 milliárd forintból épült tömbjéről, amelyet május 23-án adtak át, de azóta sem használják. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A hatóság legfrissebb tájékoztatása a helyzetről

Még augusztusban kiadott egy közleményt a kialakult helyzettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amelyben azt írták: „a hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek és megtesznek a betegek biztonsága érdekében”. Most pedig egy nagyszerű hírrel jelentkeztek újra: ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban.

„Nincs szükség további korlátozásokra”

„A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a mai napon felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését” – írták. Döntésüket azzal indokolták, hogy legfrissebb vizsgálati eredményeik igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. „Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra” – tették hozzá.

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

