Végre ismét iható a csapvíz ebben a kórházban

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, hetekig probléma volt a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a csapvízzel. Kezet ugyan lehetett vele mosni, de inni nem volt szabad belőle, ugyanis Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenlétét mutatták ki benne.

Drónnal készült felvétel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új, 17 milliárd forintból épült tömbjéről, amelyet május 23-án adtak át, de azóta sem használják. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A hatóság legfrissebb tájékoztatása a helyzetről

Még augusztusban kiadott egy közleményt a kialakult helyzettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amelyben azt írták: „a hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek és megtesznek a betegek biztonsága érdekében”. Most pedig egy nagyszerű hírrel jelentkeztek újra: ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban.

„Nincs szükség további korlátozásokra”

„A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a mai napon felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését” – írták. Döntésüket azzal indokolták, hogy legfrissebb vizsgálati eredményeik igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. „Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra” – tették hozzá.