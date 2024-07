Biztonságos strandolás: amit minden szülőnek tudnia kell

Nem mindegy, hogy medencében vagy élővízben fürdünk. A hullámzó sekély víz is veszélyes lehet egy kisgyermek számára, hiszen egy pillanat alatt kicsúszhat a lába alól a talaj. Fontos megtanítani egészen kiskorában, hogy szembe kell nézni a vízzel, hiszen ha látja, hogy jön a hullám, nagyobb esélye van talpon maradni. Nekünk, felnőtteknek stabilabb a tartásunk és könnyebben egyensúlyozunk, még ha egy hullámmal is találkozunk, mint egy kisebb súlyú gyermek.



Az sem jó ötlet, ha a sekély vízben homokba ássa a lábát a gyermekünk. Érdemes megtanítani, hogy nem fog tudni hamar mozdulni, ezért megrándulhat a lába, vagy víz alá kerülhet. Jobb, ha ezt a mókát meghagyja a partra, amikor kimegy a vízből.



Mindig legyen nálunk úszógumi, vagy valamilyen eszköz, amivel a gyermek biztonsággal lehet a vízben. A mentőmellény nem egy felesleges „nyűg”, amit nehéz elviselni, hanem életmentő eszköz, amely nélkülözhetetlen, főleg a kisebb korosztály számára.



Ha mégis elkezd esni az eső, eleinte élvezetes lehet, hogy kissé jobban le tudunk hűlni. De a „vízporzás” jelensége kevésbé ismert. Amikor eső esik, felveri az állóvizet, és mintegy tíz centiméter vastag páraréteg keletkezik a víz fölött, amiben a levegővétel nem lehetséges. Ezért ha elkezd esni az eső, vagy a viharjelzés látható, azonnal hagyjuk el a vizet. A villámlás az egyik legutolsó dolog, ami eszünkbe jut egy vízparti nyaraláson. Pedig a strandok és a víz, egyáltalán nem nyújt védelmet a villámlás ellen. És a nap ellen védő sátrak sem. Ha nem esik még az eső, és csak néhány mennydörgést hallunk a távolban, akkor is minél hamarabb hagyjuk el a vizet és a vízpartot is.



Semmi nem helyettesítheti egy rátermett felnőtt szoros, állandó és figyelmes jelenlétét. Fotó: Getty Images

Ne felejtkezzünk el a napsugárzás elleni védelemről sem. Ma már válogathatunk a számtalan magas faktorszámú és jó minőségű naptej között. De figyeljünk arra, hogy 15-30 perccel azelőtt, mielőtt elindulnánk strandolni, kenjük be a gyerekeket, majd kétóránként ismételjük meg. Egyetlen fényvédő sem igazán vízálló (még ha ez is szerepel a leírásokban), ezért a vízben történő játék után használjuk újra a naptejet. A csecsemők és a kisgyermekek szervezete nem tud olyan jól alkalmazkodni a meleghez, mint a miénk, ezért nagyobb a kockázata a hővel kapcsolatos megbetegedéseknek. Vigyázzunk arra, hogy a kisebb gyerekek délelőtt 10 és délután 2 óra között ne legyenek napon, amikor a napsugárzás a legerősebb. Segíthet, ha saját árnyékot viszünk magunkkal, strandsátor vagy esernyő formájában.



A folyadékpótlás bizony sokszor nyűgös dolog, ha folyton itatni akarjuk gyermekünket, nagy tiltakozással találhatjuk szembe magunkat. Pedig a gyakori anyatejes vagy tápszeres etetés, és a kisgyermekek és a nagyobb gyerekek itatása az egyik legfontosabb része a strandon tartózkodásnak.



Folyamatosan legyünk résen és figyeljük, merre játszanak a gyerekek. Nem csak a kicsik, de a nagyobb kamaszok, akik már kiválóan tudnak úszni – sokszor kerülhetnek veszélyes és váratlan helyzetekbe. Akár egy medencében is megtörténhet a baj, még akkor is, ha sokan vannak körülötte a vízben. Semmi nem helyettesítheti egy rátermett felnőtt szoros, állandó és figyelmes felügyeletét, amikor a gyerekek vízben vagy víz közelében vannak.



Ha zárt medencével rendelkező strandra megyünk vagy nyíltvíz mellé, mindenképpen tájékozódjunk, hogy az adott területen van-e vízimentő szolgálat, úszómester, mentőmellény bérlési lehetőség, valamint a viharjelzés működik-e. Az információk megnyugtatók lehetnek ugyan, de ezek sem helyettesítik a közvetlen szülői jelenlétet és a fókuszált figyelmet.